Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
16 April 2026, 17.25 WIB

Turun 20 Kg! Soyou Spill Rutinitas Latihan Untuk Tubuh Ideal dan Sehat

Soyou ceritakan pengalaman jujurnya mengenai rahasia tubuh sehat dan ideal. (Instagram @soooo_you)

 
JawaPos.com - Salah satu member SISTAR, Soyou kembali jadi sorotan setelah membagikan tips menjaga bentuk badannya setelah turun 20 kg.
 
Pada 13 April 2026 melalui video terbaru di kanal YouTube pribadinya, Soyou menunjukkan langsung bagaimana rutinitas latihan yang ia jalani untuk mempertahankan bentuk tubuhnya saat ini.
 
Di awal video, ia terlihat santai sambil bercanda bahwa tubuh bagian bawahnya masih terasa pegal karena latihan sebelumnya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan sesi latihan dengan serius.
 
Dalam video tersebut, Soyou melakukan berbagai latihan fokus bagian bawah tubuh seperti side plank clamshells dan banded hip abductions bersama pelatihnya.
 
Ia juga menekankan bahwa latihan seperti ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, seluruh tubuh harus ikut aktif agar hasilnya maksimal.
 
"Kalian benar-benar harus melibatkan dan mengencangkan seluruh tubuh kalian," ucap member SISTAR yang dikutip dari Allkpop.
 
Salah satu momen yang menarik adalah saat ia membahas soal otot pinggul atau pantat. Soyou menjelaskan bahwa membangun otot di area tersebut bukan hal mudah apalagi jika sebelumnya tidak memiliki massa otot yang cukup.
 
Ia bahkan menyebut bahwa banyak orang punya ekspektasi yang kurang realistis seperti ingin tetap kurus tapi hanya memperbesar bagian tertentu saja.
 
Menurut Soyou, tubuh tidak bekerja seperti itu. Jika bagian bawah berkembang maka secara keseluruhan tubuh juga akan ikut berubah.
 
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya asupan nutrisi gerutama karbohidrat, untuk membantu pertumbuhan otot. Tanpa itu, latihan saja tidak cukup.
 
Soyou juga mengingatkan bahwa hasil latihan tidak bersifat permanen. Jika berhenti berolahraga, otot bisa kembali mengecil seperti semula.
 
Karena itu, ia menjadikan latihan sebagai rutinitas yang tidak bisa dilewatkan, baik untuk tubuh bagian bawah maupun atas.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Tanda Psikologis Seseorang Mengidap Adonis Complex : Obsesi dengan Kesempurnaan - Image
Health Issues

7 Tanda Psikologis Seseorang Mengidap Adonis Complex : Obsesi dengan Kesempurnaan

22 November 2025, 01.43 WIB

Putra Cristiano Ronaldo Jalani Latihan Bersama Akademi Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Putra Cristiano Ronaldo Jalani Latihan Bersama Akademi Real Madrid

27 Maret 2026, 16.53 WIB

Seni Hidup Sepenuhnya: Latih Otak Anda dengan Latihan Harian untuk Ketenangan, Fokus, dan Tujuan - Image
Kepribadian

Seni Hidup Sepenuhnya: Latih Otak Anda dengan Latihan Harian untuk Ketenangan, Fokus, dan Tujuan

21 Februari 2026, 14.20 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore