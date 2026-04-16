Turun 20 Kg! Soyou Spill Rutinitas Latihan Untuk Tubuh Ideal dan Sehat

Soyou ceritakan pengalaman jujurnya mengenai rahasia tubuh sehat dan ideal. (Instagram @soooo_you)

JawaPos.com - Salah satu member SISTAR, Soyou kembali jadi sorotan setelah membagikan tips menjaga bentuk badannya setelah turun 20 kg.

Pada 13 April 2026 melalui video terbaru di kanal YouTube pribadinya, Soyou menunjukkan langsung bagaimana rutinitas latihan yang ia jalani untuk mempertahankan bentuk tubuhnya saat ini.

Di awal video, ia terlihat santai sambil bercanda bahwa tubuh bagian bawahnya masih terasa pegal karena latihan sebelumnya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan sesi latihan dengan serius.

Dalam video tersebut, Soyou melakukan berbagai latihan fokus bagian bawah tubuh seperti side plank clamshells dan banded hip abductions bersama pelatihnya.

Ia juga menekankan bahwa latihan seperti ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, seluruh tubuh harus ikut aktif agar hasilnya maksimal.

"Kalian benar-benar harus melibatkan dan mengencangkan seluruh tubuh kalian," ucap member SISTAR yang dikutip dari Allkpop.

Salah satu momen yang menarik adalah saat ia membahas soal otot pinggul atau pantat. Soyou menjelaskan bahwa membangun otot di area tersebut bukan hal mudah apalagi jika sebelumnya tidak memiliki massa otot yang cukup.

Ia bahkan menyebut bahwa banyak orang punya ekspektasi yang kurang realistis seperti ingin tetap kurus tapi hanya memperbesar bagian tertentu saja.

Menurut Soyou, tubuh tidak bekerja seperti itu. Jika bagian bawah berkembang maka secara keseluruhan tubuh juga akan ikut berubah.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya asupan nutrisi gerutama karbohidrat, untuk membantu pertumbuhan otot. Tanpa itu, latihan saja tidak cukup.

Soyou juga mengingatkan bahwa hasil latihan tidak bersifat permanen. Jika berhenti berolahraga, otot bisa kembali mengecil seperti semula.

Karena itu, ia menjadikan latihan sebagai rutinitas yang tidak bisa dilewatkan, baik untuk tubuh bagian bawah maupun atas.