Abdul Rahman
Senin, 27 April 2026 | 17.17 WIB

Tahu dari Awal, Jennifer Coppen Senang Melihat Syifa Hadju-El Rumi Bersanding di Pelaminan 

Jennifer Coppen. (Instagram @jennifercoppenreal20) - Image

Jennifer Coppen. (Instagram @jennifercoppenreal20)

JawaPos.com - Salah satu selebriti yang hadir dalam acara pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4), adalah Jennifer Coppen. Ibu satu anak itu mengaku senang melihat El-Syifa akhirnya bersanding di pelaminan.

"Senang banget hari ini datang ke acara nikahan El dan Syifa, senang bisa melihat El dan Syifa di pernikahan setelah berteman lama banget," kata Jennifer Coppen di hadapan awak media, tadi malam, Minggu (26/4). 

"Melihat mereka akhirnya bahagia aku senang. Syifa di dalam terlihat sangat cantik dan happy sekali," imbuh Jennifer Coppen.

Dia senang dan ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan sang sahabat di hari pernikahan karena dia tahu persis seperti apa cerita hubungan asmara Syifa Hadju dengan El Rumi sejak awal.

"Aku ngikutin dari awal mereka dekat sampai nikah. Senang aja gitu akhirnya Syifa mendapatkan seseorang yang benar-benar memperlakukan dia seperti seorang ratu," ujar Jennifer Coppen.

Menurut kekasih Justin Hubner itu, dia juga senang dan takjub karena biaya pernikahan mewah El Rumi dan Syifa Hadju ternyata ditanggung oleh mereka berdua. 

"Luar biasa ya, katanya dengan biaya sendiri. Keren, independen, pokoknya panutan lah mereka," ujar Jennifer Coppen.

Acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta dihadiri banyak tokoh, pejabat, hingga kalangan selebriti. 

Beberapa tamu undangan yang hadir diantaranya; Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Dewi Motik, Boy William, Cinta Laura, Thariq Halilintar, Jennifer Coppen, dan lain-lain.

