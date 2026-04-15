Poster Reuni Wanna One Viral! Yuk Intip Detail Kamar Para Member 

Poster reality show Wanna One GO: Back to Base. (Instagram @wannaone.official)

JawaPos.com - Wanna One akhirnya kembali menyapa penggemar melalui reality show reuni terbaru mereka bertajuk Wanna One GO: Back to Base.

Program ini sangat dinantikan penggemar karena menandai momen kebersamaan mereka setelah vakum selama sekitar tujuh tahun.

Melalui akun resmi @wannaone.official, mereka membagikan poster utama untuk reality show baru dan langsung menarik perhatian publik.

"Momen-momen Paling Nyata Terungkap di Ruang Milik Wanna One Sendiri, 'Wanna Base'," tulisnya.

Poster tersebut menampilkan kesebelas member dalam sebuah “markas” besar berbentuk rumah dengan konsep visual yang unik dan menggemaskan.

Yang paling mencuri perhatian adalah konsep kamar pribadi masing-masing anggota yang didesain sesuai kepribadian mereka.

Kamar pertama milik Park Jihoon menampilkan nuansa lucu dengan boneka beruang dan outfit piyama, menggambarkan sisi imut dan manisnya.

Di sebelahnya, Bae Jinyoung terlihat berada di kolam bola warna-warni, mencerminkan energi ceria dan playful yang ia miliki.

Lai Kuanlin hadir dengan konsep filmmaker, lengkap dengan kamera dan megafon, menunjukkan sisi kreatif dan ambisinya di dunia hiburan.

Ong Seongwu terlihat dengan konsep liburan tropis, berdiri di atas papan selancar dengan pohon kelapa di belakangnya, menunjukkan aura santai dan bebas.

Lee Daehwi tampil dengan konsep glam dan penuh uang serta dekorasi stylish, mencerminkan sisi kreatif dan percaya diri.

Ha Sungwoon digambarkan di dalam tenda camping dengan lampu lentera, memperlihatkan kepribadian petualang dan hangat.

Kang Daniel tampil dengan konsep kamar tidur nyaman, memeluk bantal, menunjukkan sisi santai dan relatable yang disukai fans.

Hwang Minhyun terlihat mengenakan apron dengan alat kebersihan, menonjolkan karakter rapi, terorganisir, dan perfeksionis.

Yoon Jisung tampil dengan nuansa santai dan artistik, berdiri di dekat tanaman dan dekorasi sederhana yang menggambarkan kepribadiannya yang hangat.

Kim Jaehwan berada di ruang gym dengan alat angkat beban, menunjukkan sisi energik dan dedikasinya terhadap performa.

Park Woojin tampil dengan helm konstruksi dan excavator mini, menggambarkan energi kuat dan pekerja keras.

Reality show ini dijadwalkan tayang pada 28 April 2026 melalui platform Mnet Plus dan juga disiarkan di Mnet.