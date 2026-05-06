Rabu, 6 Mei 2026 | 22.33 WIB

Muncul di Wanna One Go: Back to Base, Lai Guanlin Ungkap Pernyataan Haru

Lai Gualin muncul di reality show Wanna One. (Naver)

JawaPos.com - Variety show Wanna One Go: Back to Base episode terbaru, perlihatkan momen reuni emosional para member.

Walau sudah terpisah 7 tahun, chemistry para member masih terasa sama seperti dulu meski sudah lama tidak berkumpul bersama.

Di episode tersebut, suasana hangat semakin terasa ketika mereka mengadakan pesta kecil sambil mengenang masa-masa promosi Wanna One.

Momen mulai berubah emosional saat Ha Sungwoon mengeluarkan minuman khas Tiongkok yang ternyata dikirim langsung oleh Lai Kuanlin. 

Tak lama setelah itu, suara Guanlin terdengar lewat video dan langsung membuat para member heboh sekaligus terharu.

Para member bahkan terlihat meneteskan air mata hanya karena mendengar suara mantan maknae mereka. 

Ha Sungwoon yang memang sangat ingin bertemu Guanlin akhirnya pergi ke Beijing demi melakukan reuni secara langsung.

Saat bertemu di Beijing, Gualin menceritakan kehidupannya sekarang setelah meninggalkan dunia idol.

Ia mengungkap bahwa dirinya kini bekerja di perusahaan produksi film di Tiongkok dan sedang belajar menjadi sutradara dengan membuat film pendek. 

Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika Guanlin menunjukkan tato di lengannya bertuliskan tanggal 7 Agustus yaitu tanggal debut Wanna One

Editor: Hanny Suwindari
