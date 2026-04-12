Tazkia Royyan Hikmatiar
12 April 2026, 22.01 WIB

Thomas Ramdhan Sebut Tanggal 25 April Terakhir Bareng Gigi, Netizen Tak Percaya karena Komentar Andre Taulany

Grup Band Gigi. (Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Basis band Gigi, Thomas Ramdhan, dikabarkan hendak keluar dari band Gigi usai dirinya menyatakan beberapa pernyataan yang kontroversial di media sosial. Ia menyebut bahwa 25 April kemungkinan akan jadi hari terakhirnya bersama Gigi.

Mulanya, Thomas menyinggung soal teman baik yang seharusnya tidak saling mengkhianati.

"Andai kamu temen baik jangan menusuk dari belakang. Buktikan kalau kamu temen sejati, paham?" tulisnya dalam takarir Instagram, dikutip Minggu (12/4).

Setelah itu, Thomas menyatakan bahwa kemungkingan tanggal 25 April 2026 akan menjadi hari terakhirnya bersama Gigi.

"Insya Allah kemungkinan tanggal 25 April 2026 hari terakhir saya bareng @gigibandofficial. Saya percaya untuk rejeki ada yang ngatur," ucapnya.

Tak hanya itu, di status Instagramnya, Thomas juga tampak marah dan menuliskan sesuatu yang seolah menyindir seseorang.

"Kalau bajingan tetep aja bajingan, mau dibungkus adab sok baik sekalipun!" cetusnya.

Belum ada informasi lebih lanjut terkait masalah yang dihadapi Thomas hingga melontarkan pernyataan tersebut. Namun, beberapa netizen menilai bahwa yang dilakukan Thomas hanya gimik untuk promosi lagu terbaru Gigi.

Apalagi dalam unggahan Instagramnya, muncul komentar dari komedian, Andre Taulany dengan nada bercanda.

