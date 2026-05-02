Abdul Rahman
Minggu, 3 Mei 2026 | 00.35 WIB

Andre Taulany Akui Masih Bayar Gaji ART Lewat Mantan Istri

Artis Andre Taulany. (Imam Husein/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Andre Taulany ikut angkat bicara terkait kabar yang ramai beredar di publik terkait mantan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin, tidak membayar gaji asisten rumah tangga (ART) dan hingga dikabarkan melakukan penganiayaan.

Andre Taulany mengakui bahwa gaji ART masih merupakan tanggung jawabnya meski telah resmi bercerai dengan Erin.

Pria yang berprofesi sebagai komedian sekaligus presenter menyatakan, dirinya masih rutin melakukan pembayaran gaji ART dan dibayarkan melalui sang mantan istri, Erin.

"Kalau ART memang saya yang bayar gajinya. Tapi saya transfer ke beliau (Erin). Beliau yang kemudian menyampaikan ke ART," kata Andre Taulany.

Terkait kabar yang heboh beredar di publik soal Erin melakukan kekerasan fisik atau melakukan dugaan penganiayaan kepada ART, Andre Taulany enggan berkomentar karena mengaku tidak mengetahuinya.

Terlepas dari hal itu, Andre Taulany mendoakan agar permasalahan yang dihadapi sang mantan istri dengan ART bisa cepat selesai sehingga semuanya bisa kembali membaik.

"Saya mohon maaf tidak bisa komentar, takut salah. Intinya, mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga semuanya kembali membaik," ungkap Andre Taulany.

Sementara itu, Erin membenarkan bahwa dirinya memang belum membayarkan gaji ART berinisial H. Bukan bermaksud menahan haknya, tapi memang belum waktunya gajian.

"Dia baru, belum waktunya dapat gaji," ungkap Erin.

