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Selasa, 23 Juni 2026 | 16.01 WIB

Lagi Liburan Sekolah? Ini 11 Museum Surabaya yang Cocok Jadi Destinasi Wisata Sejarah

Museum Surabaya jadi destinasi wisata sejarah favorit saat liburan sekolah./hmppendfisika.fmipa.unesa.ac.id - Image

Museum Surabaya jadi destinasi wisata sejarah favorit saat liburan sekolah./hmppendfisika.fmipa.unesa.ac.id

JawaPos.com – Sebagai Kota Pahlawan, Surabaya menyimpan banyak museum Surabaya yang sarat nilai sejarah dan budaya.

Beragam museum tersebut dapat menjadi destinasi wisata sejarah menarik bagi warga lokal maupun wisatawan.

Momen liburan sekolah menjadi waktu tepat untuk mengajak keluarga menjelajahi tempat-tempat edukatif tersebut.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada  Selasa (23/5), berikut sebelas museum Surabaya yang layak masuk daftar destinasi wisata sejarah saat liburan sekolah.

1. House of Sampoerna

House of Sampoerna merupakan bangunan bersejarah yang berdiri sejak 1858 dan kini berfungsi sebagai museum sekaligus pabrik rokok aktif.

Pengunjung dapat menikmati berbagai spot foto artistik serta menelusuri sejarah industri tembakau di dalamnya.

Lokasinya berada di Taman Sampoerna Nomor 6, Krembangan Utara, dilengkapi coffee shop dan toko suvenir.

2. Museum Pendidikan Surabaya

Museum Pendidikan Surabaya diresmikan pada 2019 untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah pendidikan Indonesia.

Editor: Hanny Suwindari
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