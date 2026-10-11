100 Tahun Frans Seda, Keteladanan Sang Negarawan Lintas Zaman Bagi Generasi Muda

JawaPos.com - Sosok Frans Seda, seorang negarawan dan tokoh pendidikan, terus menjadi panutan yang relevan bagi generasi muda Indonesia masa kini.

Peringatan 100 tahun kelahirannya yang bertajuk Frans Seda Centennial Celebration: Empowering the Next Generation di Jakarta menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali warisan pemikiran sang tokoh agar terus menginspirasi generasi penerus.

Melampaui zamannya, Frans Seda dikenal akan dedikasinya dalam membangun bangsa melalui pengembangan manusia dan pendidikan.

Managing Director Frans Seda Foundation Stefanus Ginting menyatakan, kiprah dan pemikiran Frans Seda menjadikannya sosok panutan yang melampaui masanya.

”Baik sebagai seorang negarawan, tokoh keagamaan, maupun tokoh pendidikan," kata Stefanus dalam keterangan (11/10).

Menurut dia, kesadaran Frans Seda sejak usia muda untuk berkontribusi bagi negara dengan mengusung semangat Untuk Tuhan dan Tanah Air merupakan nilai luhur.

Kesadaran ini diharapkan dapat terus dijaga, dirawat, dan dikembangkan anak muda saat ini dengan cara-cara baru.

”Warisan ini diteruskan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita rawat, dan untuk kita kembangkan dengan mencari jalan-jalan yang baru. Intinya sama, tujuannya sama, yaitu meresapi tata dunia yang semakin jauh dari nilai-nilai Injil,” tutur Uskup Keuskupan Agung Jakarta sekaligus Anggota Luar Biasa Frans Seda Foundation Ignatius Kardinal Suharyo, terkait nilai-nilai perjuangan yang ditinggalkan Frans Seda.