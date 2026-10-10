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Rian Alfianto
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Pembiayaan Jadi Penyangga Keuangan Orang Tua Tunggal, Biaya Pendidikan Anak Tetap Terjaga

Ilustrasi pengemudi ojol perempuan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pengemudi ojol perempuan. (Istimewa)

JawaPos.com - Biaya pendidikan anak menjadi salah satu tantangan keuangan bagi orang tua tunggal yang mengandalkan penghasilan harian.

Ketika pendapatan harus dibagi untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah, dan perawatan anggota keluarga, akses pembiayaan dapat menjadi alternatif untuk menutup kebutuhan mendesak tanpa harus mengorbankan pos pengeluaran lainnya.

Situasi tersebut dialami Siti Khodijah, pengemudi ojek online yang akrab disapa Bunda Reza.

Sejak berpisah dengan suaminya pada 2015, dia menjadi pencari nafkah utama bagi dua putranya, termasuk anak pertama yang merupakan penyandang disabilitas dan membutuhkan pendampingan dalam aktivitas sehari-hari.

Selama sekitar satu dekade bekerja sebagai pengemudi ojek online, dia mengandalkan penghasilan dari pesanan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, kebutuhan yang datang dalam jumlah besar, seperti biaya pendidikan, terkadang sulit dipenuhi hanya dari pendapatan rutin.

Salah satu situasi tersebut muncul ketika putra keduanya hendak masuk sekolah menengah atas (SMA).

Saat itu, Bunda Reza membutuhkan dana tambahan agar kebutuhan pendidikan anaknya tetap terpenuhi.

“Ketika anak saya akan masuk SMA, saya sempat menghadapi tantangan dalam menyiapkan biaya pendidikannya. Karena saya single parent, tentu saya ingin kebutuhan anak, terutama pendidikan, tetap terpenuhi,” tutur Bunda Reza.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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