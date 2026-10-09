Klaim Telusuri Riwayat Pendidikan Gibran di Australia dan Singapura, Roy Suryo: Aneh Bin Ajaib

JawaPos.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengklaim memperoleh sejumlah informasi saat menelusuri riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Singapura dan Australia.

Ia mengaku telah menemui sejumlah warga Indonesia yang bekerja di Australia untuk menggali informasi mengenai program pendidikan di UTS Insearch, lembaga yang dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran.

Roy mengatakan, warga Indonesia yang ditemuinya bekerja sebagai perawat dan memiliki pengalaman mengikuti atau mengetahui program pendidikan di UTS Insearch. Menurut dia, lembaga tersebut memiliki sejumlah jalur pendidikan, mulai dari kursus bahasa Inggris, diploma, hingga pathway untuk melanjutkan studi ke University of Technology Sydney (UTS).

"Mereka kan selalu berhubungan, mereka tahu semua kok (yang mengikuti program UTS Insearch). Orang-orang yang ngambil pathway itu siapa di tahun 2005, 2006, 2007 tuh tahu," kata Roy dalam siniar Youtube Refly Harun, Jumat (9/10).

Roy kemudian menjelaskan pandangannya mengenai program pathway. Ia mengibaratkan program itu sebagai bimbingan persiapan yang dirancang untuk membantu seseorang memasuki perguruan tinggi tujuan. Karena itu, jalur tersebut perlu dipahami sesuai tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

"Pathway itu ibaratnya kayak bimbel tapi lebih advanced, artinya dilakukan oleh kampus itu," beber Roy.

Ia lalu mengaitkan penjelasan tersebut dengan informasi mengenai pendidikan Gibran di Singapura dan Australia. Roy mempertanyakan kabar yang menyebut Gibran menempuh O-Level atau A-Level di Singapura, kemudian mengikuti pathway di Sydney sebelum kembali ke Singapura.

"Yang katanya, ini baru katanya juga, katanya lulus yang namanya O-Level ya, atau A-Level yang ada di Singapura. Kemudian tiba-tiba ngambil pathway di Australia, di Sydney. Tidak masuk kampus di Sydney, balik lagi ke Singapura. Ini kan memang aneh bin ajaib," ujarnya.