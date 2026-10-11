Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 11 Oktober 2026: Hari Minggu Biasa XXVIII

JawaPos.com - Minggu (11/10) ini, para umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka untuk melaksanakan ibadah, atau misa rutin mereka. Minggu ini adalah Hari Minggu Biasa XXVIII.

Walaupun tidak ada agenda khusus untuk dilaksanakan sesuai Kalender Liturgi, para umat tetap mengadakan misa semeriah mungkin.

Pada setiap misa, biasanya akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan pada misa tersebut.

Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Yesaya 25:6-10a

Di Gunung Sion Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya; dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya.