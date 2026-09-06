Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 6 September 2026: Hari Minggu Biasa XXIII dan HMKSN

Foto patung Bunda Maria di atas sebuah altar khusus (Pexels)
JawaPos.com - Pada Minggu (6/9), para umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka untuk melaksanakan ibadah atau misa rutin mingguan. Hari Minggu ini adalah Hari Minggu Biasa XXIII dimana gereja juga melaksanakan Misa untuk Memelihara Keutuhan Ciptaan, serta merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional (HMKSN).
Para umat Katolik merayakan semua perayaan tersebut dengan beribadah mengikuti prosedur biasa atau mengikuti agenda khusus.
Di setiap misa, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan. Ketiga bacaan ini memiliki sebutan Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil.
Bacaan Pertama
Yehezkiel 33:7-9
Beginilah firman Tuhan, "Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar suatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti mati! dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi dari padamu Aku akan menuntut pertanggunganjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu."
Bacaan Kedua
Roma 13:8-10
Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapa pun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini: jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain mana pun juga, sudah tersimpul dalam firman ini: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri! Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
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Jawa Pos
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