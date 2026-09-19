Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 20 September 2026: Hari Minggu Biasa XXV

JawaPos.com - Minggu (20/9) ini para umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka untuk melaksanakan ibadah, atau misa, rutin mingguan mereka. Minggu ini adalah Hari Minggu Biasa XXV.

Walaupun tidak ada perayaan penting atau agenda besar dalam kalender mereka, ibadah setiap Minggunya dapat dilaksanakan semeriah mungkin.

Pada setiap misa, biasanya akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Yesaya 55:6-9

Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya; baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. “Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku,” demikianlah firman Tuhan. “Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalan-Ku menjulang di atas jalanmu, dan rancangan-Ku di atas rancanganmu.”

Bacaan Kedua

Filipi 1:20c-24, 27a

Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak: Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus—ini memang jauh lebih baik; tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus.