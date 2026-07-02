Munas PERDISKI 2026, Guru Agama Kristen Tagih Kuota PPG hingga Tunjangan Sertifikasi

JawaPos.com - Guru agama Kristen di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari minimnya tenaga pengajar, kuota PPG yang terbatas, hingga pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum tuntas.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pendidik Siswa Kristen Indonesia (PERDISKI), Yusak, dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) II Perdiksi di Gereja Mawar Sharon, Kota Surabaya pada Kamis (2/7).

"Di Munas PERDISKI 2026 ini, ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan kepada pemerintah untuk memberikan ruang bagi kami (para guru agama Kristen), supaya diberikan fasilitas layak," tutur Yusak kepada JawaPos.com.

Menurutnya, salah satu persoalan yang paling mendesak adalah kekurangan guru agama Kristen, yang hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

"Bahkan dari penuturan rekan sejawat, hampir setiap kota/ kabupaten di Indonesia menyebut kurang guru agama Kristen. Kami mendorong pemerintah untuk peduli dengan nasib kami, guru agama Kristen," sambungnya.

PERDISKI juga meminta pemerintah untuk menambah kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurutnya, masih banyak guru berstatus ASN maupun PPPK yang hingga kini belum memperoleh kesempatan mengikuti PPG.

"Yang ketiga, kami menyoroti pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan. Dara internal mengatakan sekitar 300 - 400 guru agama Kristen di Indonesia belum menerima haknya," ucap Yusak.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi penyelenggaraan Munas II PERDISKI di Kota Surabaya sebagai forum nasional bagi guru agama Kristen.