Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 9 Agustus 2026: Hari Minggu Biasa XIX

JawaPos.com - Pada Minggu (9/8) ini, para umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka untuk melaksanakan ibadah atau misa rutin mereka. Hari Minggu ini adalah Hari Minggu Biasa XIX.

Walaupun tidak ada perayaan besar dalam agendanya, gereja tetap mengadakan misa secara meriah.

Pada setiap misa akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan. Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

1 Raja-Raja 19: 9a, 11-13a

Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah, dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan!" Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basa. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu ke luar dan berdiri di depan pintu gua itu.

Bacaan Kedua

Roma 9:1-5

Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berdukacita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin!

Bacaan Injil

Mazmur 14:22-33