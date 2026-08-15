Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 16 Agustus 2026: Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga

JawaPos.com - Pada Minggu (16/8) ini, para umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka untuk merayakan salah satu hari besar dalam Kalender Liturgi. Hari Minggu ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga.



Para umat Kristen mempercayai bahwa Bunda Maria tidak pernah meninggal, namun diangkat ke surga oleh para malaikat. Hari ini dijadikan perayaan besar oleh Paus Pius XII pada 1 November 1950.



Untuk merayakan hari ini, para umat Katolik akan mengadakan ibadah, atau misa, mereka dengan membacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Ketiga bacaan ini kemudian menjadi bahan renungan dalam ibadah.



Bacaan Pertama

Wahyu 11:19, 12:1, 3-6, 10



Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.



Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.



Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya. Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

