Makna Hari Raya Maria Diangkat ke Surga bagi Umat Katolik: Sejarah, Penemuan dan Renungan

JawaPos.com - Ada banyak sekali peristiwa besar dalam sejarah agama Kristen yang tercatat dan tidak tercatat dalam Alkitab. Salah satunya adalah peristiwa diangkatnya Maria, bunda Yesus, ke surga.



Bagi banyak umat Kristen, terutama dalam Gereja Katolik, Bunda Maria adalah sosok penting dalam sejarah berdirinya gereja. Beliau juga adalah sosok penting yang menjadi panutan banyak umat Katolik.



Karena itu, peristiwa penting seperti naiknya sang bunda ke surga adalah sebuah peristiwa besar dalam gereja.



Sejarah Hari Raya

Dilansir dari Franciscan Media, pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius XII menetapkan dogma iman mengenai kenaikan Maria ke surga. Beliau mengatakan bahwa gereja Katolik menyatakan dan menetapkan sebagai dogma bahwa Bunda Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, tubuh dan jiwanya diangkat ke dalam kemuliaan surgawi.



Paus menyatakan dogma ini hanya setelah melakukan konsultasi luas dengan para uskup, teolog, dan kaum awam. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki pendapat berbeda.



Homili, atau pidato renungan dari pastor, tentang kenaikan Maria ke surga sudah ada dan ditemukan sejak abad ke enam.

Pada abad-abad berikutnya, gereja-gereja Timur tetap teguh memegang doktrin tersebut, dimana gereja Barat mulai meragukannya. Hingga pada abad ke-13 dicapai kesepakatan umum.

