Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 26 Juli 2026: Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia

JawaPos.com - Minggu (26/7) ini seluruh umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah, atau misa, rutin mereka. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa XVII dan Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia.

Keluarga adalah suatu hal penting bagi gereja Katolik, sehingga keberadaan orang tua dan lansia yang baik serta dapat menjadi panutan bagi generasi muda juga sangat dihargai.

Untuk merayakan hari ini, gereja akan menggunakan tema keluarga dan orang tua sebagai ceramah serta renungan.

Pada setiap misa, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian juga menjadi bahan renungan pada hari itu. Ketiga bacaan ini dipanggil Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

1 Raja-Raja 3:5,7-12

Pada suatu malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi Beginilah firman Tuhan Allah, “Mintalah apa yang kauharapkan dari pada-Ku!” Lalu Salomo berkata, “Ya Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?”

Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, “Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu! Sungguh, Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau.”

Bacaan Kedua