Merayakan Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia Bersama Umat-Umat Katolik: Mengerti Betapa Pentingnya Para Lansia

Ilustrasi kakek, nenek, dan orang tua yang sedang menggendong bayi laki-laki/ Foto: Pexels
JawaPos.com - Keluarga yang baik memiliki akar pendirian, ideologi dan norma hasil ajar atau didikan baik dari generasi sebelumnya. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk generasi baru, yang kemudian menjadi guru bagi generasi selanjutnya.
Namun, generasi baru yang sudah dewasa seringkali melupakan asal dan akar mereka. Dan generasi lama perlahan-lahan terlupakan dan tertinggal oleh derasnya gelombang modernisasi.
Gereja Katolik melihat dan mengerti bahwa adanya ketimpangan antara para kakek-nenek dan cucu-cucu mereka. Beberapa kali cucu-cucu ini tidak lagi menghargai hasil jerih payah mereka. Maka gereja ingin mengingatkan para generasi baru untuk menghormati mereka.
Hari Orangtua, Kakek dan Nenek Sedunia
Dilansir dari Archdiocesan Ministries, Hari Orangtua, Kakek dan Nenek sedunia pertama kali diadakan pada tahun 2021 oleh Paus Fransiskus.
Perayaan ini diselenggarakan pada hari Minggu keempat bulan Juli, atau berdekatan dengan Hari Peringatan Santo Yoakim dan Santa Anna, kakek dan nenek Yesus Kristus.
Gereja ingin membuka kesempatan lebih banyak bagi semua orang untuk menjadi lebih dekat dengan para lansia. Serta harapan untuk mengurangi rasa sepi para lansia.
Perayaan Keenam
Dilansir dari Vatican News, Hari Orangtua, Kakek dan Nenek Sedunia Keenam ini diadakan dengan dipimpin oleh Paus Leo XIV dengan tema “Aku tidak akan melupakanmu” (Yesaya 49:15).
Tahun 2026 ini hari raya ini dapat diselenggarakan bertepatan dengan Hari Peringatan Santo Yoakim dan Santa Anna.
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