Berhasil Redam Konflik Mindanao, Kardinal Orlando Beltran Terima Penghargaan Tokoh Perdamaian di Jakarta

JawaPos.com - Tokoh Perdamaian asal Filipina, Kardinal Orlando Beltran Quevedo dianugerahi penghargaan sebagai tokoh perdamaian Asia Tenggara. Dia menjadi penerima penghargaan perdana Harmony in Diversity Award yang akan diserahkan di Jakarta pada Rabu (15/7).

Acara yang digelar oleh Temasek Foundation bersama 5P Global Movement mengakui dedikasi tokoh-tokoh perdamaian yang berkomitmen menciptakan kehidupan lebih baik. Kardinal Orlandi dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam penanganan konflik antaragama di Mindanao.

Chairman 5P Global Movement Indonesia, William Sabandar mengatakan, harmoni kehidupan lahir dari banyak cara. Mulai dari dialog, kepercayaan, hingga kepemimpinan.

"Harmony in Diversity Award hadir untuk memberikan penghargaan kepada individu-individu yang mendedikasikan hidupnya bagi upaya tersebut, sekaligus menginspirasi lebih banyak orang di kawasan untuk menjadi pembangun harmoni di komunitas mereka masing-masing," ujar William di Jakarta, Selasa (14/7).

Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pemantik semakin banyaknya tokoh perdamaian, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dengan begitu, penghargaan tidak semata acara seremoni.

"Kami berharap penghargaan ini menjadi sebuah platform yang menghubungkan kisah-kisah inspiratif tersebut, mendorong kolaborasi, serta menginspirasi generasi mendatang untuk terus membangun jembatan antar komunitas di kawasan kita," imbuhnya.

Mantan CEO MRT Jakarta ini menjelaskan, terdapat lima juri dalam seleksi tokoh perdamaian ini. Dari Indonesia eks Menteri Luar Negeri Retno Marsudi termasuk dalam formasi penilai.

Juri pada awalnya menyaring 72 nama untuk masuk nominasi. Kemudian disaring hingga 10 besar dan berakhir dengan satu orang terpilih.