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Nanda Prayoga
Selasa, 16 Juni 2026 | 19.15 WIB

Kolaborasi Digital Indonesia-Filipina Dorong Transformasi Asia Tenggara

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia) - Image

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia)

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai kesamaan nilai kebersamaan yang dimiliki Indonesia dan Filipina menjadi modal penting dalam mempererat kolaborasi di bidang digital. 

Menurutnya, semangat Bayanihan yang dikenal di Filipina memiliki makna yang sejalan dengan budaya gotong royong yang telah lama menjadi identitas masyarakat Indonesia.

Nezar menyebut kesamaan nilai tersebut dapat menjadi landasan kuat untuk membangun ekosistem digital yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Filipina memiliki semangat 'Bayanihan' yang kuat, semangat persatuan dan kerja sama komunitas yang begitu dikenal dan dihargai dalam budaya gotong royong Indonesia,” ujarnya dalam peringatan 128th Philippine Independence Day di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (16/6).

Nezar menjelaskan, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat saat ini semakin membuka peluang bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama. Hubungan Indonesia dan Filipina, kata dia, tidak hanya didasari kedekatan geografis dan historis, tetapi juga visi bersama dalam mendorong transformasi digital yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa sinergi kedua negara diperlukan untuk mendukung terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang lebih sejahtera dan memiliki akses digital yang merata. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, memperluas peluang inovasi, serta memperkuat fondasi ekonomi digital.

“Kita berkomitmen untuk membina lingkungan di mana AI yang etis, inovasi inklusif, dan ekonomi digital yang kuat dapat berkembang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nezar mengatakan Indonesia dan Filipina terus meningkatkan kerja sama melalui berbagai bentuk pertukaran pengetahuan, berbagi pengalaman, serta pengembangan solusi inovatif yang dapat mendukung percepatan transformasi digital di kedua negara.

Menurutnya, kolaborasi yang semakin erat akan membantu kedua negara menghadapi berbagai tantangan di era digital sekaligus memaksimalkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi.

Editor: Estu Suryowati
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