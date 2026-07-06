Sejajar dengan Indonesia, Vietnam dan Filipina Masuk Kelompok Negara Berpendapatan Menengah Atas

Logo Bank Dunia (World Bank).
JawaPos.com - Bank Dunia menempatkan Vietnam dan Filipina sejajar dengan Indonesia sebagai negara dengan berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income) berdasarkan data klasifikasi terbaru.
Vietnam sebelumnya berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sedangkan Filipina berada dalam kategori negara berpendapatan menengah kebawah sejak sejak tahun 1980-an.
Dalam laporan klasifikasi terbaru Bank Dunia yang dirilis pada 1 Juli menunjukan bahwa ekonomi Vietnam tumbuh 7 persen dan 8 persen pada 2024 yang didorong oleh ekspor pada periode yang sama dengan rata-rata lebih dari 15 persen.
“Pendapatan nasional bruto meningkat rata-rata 10 persen per tahun antara tahun 2021 dan 2025,” tulis Bank Dunia dikutip Senin (6/7).
Sementara itu, Filipina berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen per tahun berkat dari ekspansi ekonomi di negara tersebut.
Pada 2025, pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Vietnam mencapai USD 4.970, sedangkan Filipina sebesar USD 4.850. Keduanya telah melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar USD 4.636 untuk masuk kategori negara berpendapatan menengah atas.
Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Sedangkan Togo juga naik kelas dari kelompok berpendapatan rendah menjadi berpendapatan menengah bawah. Bank Dunia mencatat porsi negara berpendapatan rendah di dunia telah menyusut menjadi 11 persen dari 30 persen sejak 1987.
Sebagaimana diketaui, untuk tahun 2027 Bank Dunia menetapkan klasifikasi baru. Dimana, kelompok negara berpendapatan rendah didefinisikan dengan pendapatan di bawah USD 1.175 per kapita.
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