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Syahrul Yunizar
Senin, 29 Juni 2026 | 23.58 WIB

Sudah ‘Kebelet’ Nikah, Ratusan Pemuda-Pemudi Jemput Jodoh Lewat Golek Garwo di Jakarta

Ratusan pemuda-pemudi mengikuti forum Golek Garwo untuk mencari dan menjemput jodoh masing-masing. (Kemenag) - Image

Ratusan pemuda-pemudi mengikuti forum Golek Garwo untuk mencari dan menjemput jodoh masing-masing. (Kemenag)

JawaPos.com - Ratusan pemuda-pemudi yang sudah siap menikah turut serta dalam forum Golek Garwo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta pada Minggu (28/6). Sesuai namanya, forum itu mempertemukan pemuda-pemudi untuk menjemput jodoh.

Bukan tanpa sebab, Kemenag menyelenggarakan forum tersebut lantaran angka pernikahan di Indonesia saat ini masih cenderung rendah. Karena itu, mereka menggelar forum yang memungkinkan para pemuda-pemudi yang sudah siap dan ingin segera menikah atau sudah ‘kebelet’ memantapkan niatan mereka.

Menurut Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Ahmad Zayadi peserta Golek Garwo sangat banyak. Itu menunjukkan ada antusiasme tinggi, namun perlu ruang ta'aruf yang terpercaya. Sehingga mereka memilih forum yang diampu oleh Kemenag secara langsung.

”Ini menjadi penanda bahwa masyarakat membutuhkan ruang yang mempertemukan para pihak secara baik,” ucap dia pada Senin (29/6).

Berdasar data peserta yang mendaftar, sebanyak 354 pemuda dan pemudi turut serta. Zayadi menyampaikan bahwa tugas pemerintah bukan hanya memberikan edukasi. Melainkan turut memfasilitasi agar ikhtiar menuju pernikahan berlangsung terarah.

Zayadi memastikan, Golek Garwo dirancang sebagai forum yang dibarengi tindak lanjut sistematis menuju jenjang pernikahan. Mulai perkenalan, sesi pendalaman, sampai muhasabah. Seluruh tahapan itu bertujuan agar peserta saling mengenal tanpa mengabaikan nilai kesopanan, tanggung jawab, dan kesiapan membangun rumah tangga.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Golek Garwo merupakan salah satu bentuk layanan publik yang relevan dengan kebutuhan generasi muda masa kini. Selain membuka kesempatan bertemu calon pasangan, forum tersebut memberi pemahaman pentingnya membangun keluarga yang kuat.

Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengungkapkan bahwa Golek Garwo bukan sekadar mempertemukan laki-laki dan perempuan. Forum itu juga menjadi ikhtiar menghadirkan proses pencarian jodoh yang sesuai tuntunan Islam.

”Kegiatan ini melengkapi rangkaian Nikah Fest 2026 yang sebelumnya diisi dengan nikah massal, edukasi keluarga, literasi keuangan, zakat, wakaf, hingga pameran layanan pernikahan. Ini adalah wasilah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah melalui ikhtiar mencari pasangan hidup,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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