Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus! Mengenal Makna dari Perayaan Besar dalam Gereja Kristen dan Seni-Seninya

Lukisan mural peristiwa Kenaikan Yesus ke Surga di atap gereja / Foto: Pexels
JawaPos.com - Kamis (14/5) ini, seluruh umat Kristen merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke Surga. Sebuah peristiwa yang dipercaya terjadi 40 hari setelah kebangkitan-Nya dari kubur.
Untuk merayakan hari tersebut, para umat akan berkumpul di gereja dan melaksanakan ibadah sesuai ritual atau prosedur gereja masing-masing.
Dilansir dari Hallow, sesuai dengan kebiasaannya, hari raya ini diselenggarakan 40 hari setelah Minggu Paskah. Karena itu, hari raya ini jatuh pada hari Kamis pada Minggu Paskah Keenam.
Namun, ada beberapa gereja, seperti keuskupan di Amerika Serikat, memundurkan hari raya ini ke hari Minggu sehingga menjadi Minggu Paskah Ketujuh dan Minggu Kenaikan Tuhan.
Menurut Alkitab
Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, menurut bab pertama dalam Kisah Para Rasul, Yesus Kristus menampakkan diri-Nya kepada para murid beberapa kali selama 40 hari sesudah kebangkitan-Nya.
Setelah hari ke-40, Yesus menampakkan diri-Nya lagi di depan para murid, dan mereka menyaksikan Ia diangkat ke surga di balik awan-awan.
Peristiwa ini beberapa kali disebut dalam Perjanjian Baru, namun dalam banyak versi. Seperti menurut Injil Yohanes, peristiwa ini justru terjadi segera setelah kebangkitan Yesus.
Dalam Injil Lukas, ia menceritakan kembali kisah tersebut mirip seperti dalam Kisah Para Rasul, tapi tidak menyebutkan periode waktu 40 hari tersebut.
Sekarang peristiwa megah tersebut selalu dikenang oleh para umat Kristen, dan disebutkan dalam Pengakuan Iman Rasuli atau Syahadat Para Rasul di buku Puji Syukur yang digunakan oleh umat Katolik.
