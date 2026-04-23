Ternyata Ada Makna Tersembunyi, Inilah Alasan Generasi Z Lebih Sering Mengetik Huruf Kecil untuk Menciptakan Beberapa Kesan

Inilah Alasan Generasi Z Lebih Sering Mengetik Huruf Kecil untuk Menciptakan Kesan Santai, Tulus, dan Bebas Tekanan dalam Komunikasi Sehari-hari (PEXELS)
JawaPos.com - Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh komunikasi digital, cara seseorang menyampaikan pesan tidak lagi sekadar soal kata-kata, tetapi juga tentang nada, suasana, dan kesan yang ingin dibangun.
Pesan teks kini menjadi ruang baru untuk mengekspresikan diri, bahkan hingga ke hal-hal kecil seperti penggunaan huruf kapital atau huruf kecil. Apa yang dulu dianggap aturan baku, kini perlahan berubah menjadi pilihan gaya komunikasi.
Seiring berkembangnya media sosial dan kebiasaan berkirim pesan, muncul pola baru yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidak sedikit yang menilai perubahan ini sebagai bentuk kemalasan atau ketidaksopanan.
Namun, jika dilihat lebih dalam, setiap kebiasaan baru selalu lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan zaman, termasuk bagaimana generasi muda membentuk identitas mereka melalui cara berkomunikasi.
Menurut YourTango yang bersumber dari yourtango.com, fenomena generasi Z yang gemar menulis pesan teks dengan huruf kecil sepenuhnya bukanlah tanpa alasan, melainkan bagian dari cara mereka membangun kesan santai, nyaman, dan tidak terlalu formal dalam percakapan sehari-hari.
1. Huruf Kecil Menciptakan Kesan Santai dan Tidak Mengintimidasi
Bagi generasi Z, penggunaan huruf kecil bukan sekadar gaya, tetapi cara untuk menyampaikan suasana hati. Pesan dengan huruf kecil terasa lebih ringan, tidak kaku, dan jauh dari kesan serius.
Hal ini membuat percakapan terasa seperti berbicara langsung secara santai, bukan seperti membaca pesan resmi yang penuh tekanan.
2. Huruf Kapital Dianggap Terlalu Formal dan Kaku
Berbeda dengan generasi sebelumnya yang menganggap tata bahasa rapi sebagai bentuk kesopanan, generasi Z justru melihat penggunaan huruf kapital dan tanda baca lengkap sebagai sesuatu yang terlalu formal.
