Penikmat Kopi Wajib Tahu, Kenali 5 Perbedaan Single Origin dan House Blend

JawaPos.com – Single origin dan house blend merupakan dua jenis pilihan kopi yang memiliki karakteristik berbeda, mulai dari asal biji, cita rasa, proses pencampuran, hingga harga.

Memahami perbedaan keduanya dapat membantu penikmat kopi menentukan pilihan sesuai preferensi rasa dan metode penyeduhan yang diinginkan.

Berikut 5 perbedaan dari Single Origin Coffee dengan House Blend, seperti dilansir dari laman Hermanos Colombian Coffee Roasters.

1. Asal Biji Kopi

Single origin merupakan kopi yang berasal dari satu daerah atau perkebunan tertentu, sehingga karakteristik wilayah asalnya menjadi identitas utama kopi tersebut. Sementara itu, house blend merupakan racikan dua atau lebih kopi yang dapat berasal dari daerah, varietas, maupun proses pascapanen berbeda.

2. Karakteristik Cita Rasa

Single origin menawarkan cita rasa khas yang dipengaruhi oleh varietas tanaman, kondisi geografis, ketinggian, iklim, serta proses pascapanen biji kopi. Sebaliknya, house blend diracik untuk menghasilkan perpaduan rasa seimbang dengan menggabungkan karakter kopi tertentu, seperti manis, asam, buah, bunga, atau cokelat.