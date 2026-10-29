Perebutkan Emas Hingga Mobil Listrik, 28 Barista Bersaing di ELBAF 2026

JawaPos.com — Sebanyak 28 barista akan bersaing dalam Ellenka Barista Festival (ELBAF) 2026 yang berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 di Center Court 1 Atrium, Puri Indah Mall, Jakarta.

Diselenggarakan oleh Ellenka Professional, unit bisnis PT Lautan Natural Krimerindo, ELBAF menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang pengembangan kreativitas dan wawasan bisnis bagi barista di tengah persaingan industri kopi dan minuman yang semakin ketat.

Menurut World Coffee Portal, Indonesia memiliki lebih dari 4.700 gerai kopi bermerek dan jumlahnya diproyeksikan mencapai sekitar 9.500 gerai pada 2029. Sebagai perbandingan, Thailand memiliki lebih dari 8.350 gerai bermerek, dengan proyeksi meningkat menjadi 9.590 gerai pada tahun yang sama.

Pertumbuhan pasar tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap inovasi menu, pemahaman selera konsumen, dan konsistensi kualitas produk.

"Ini adalah ruang kolaborasi di mana para barista, pelaku usaha F&B, hingga pencinta kopi dapat saling terhubung dan mengeksplorasi ragam kreasi minuman terbaik," ujar Sales & Marketing Senior Manager Ellenka Professional Oktavianus Indrawan.

"Indonesia memiliki potensi besar di industri ini. Melalui ELBAF, kami berkomitmen memfasilitasi talenta para barista lokal agar mampu mendorong pertumbuhan industri kopi dan minuman Indonesia hingga siap bersaing secara global," tambahnya.

ELBAF 2026 telah menyambangi tujuh kota, yakni Makassar, Balikpapan, Medan, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Empat barista terbaik dari setiap kota melaju sebagai juara regional.

Kompetisi regional Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober. Pemenangnya akan bergabung dengan para juara regional lainnya untuk memperebutkan tiga posisi teratas. Hadiah yang disiapkan meliputi mobil listrik Wuling Eksion, mesin kopi, uang tunai, dan emas.