Xbox Ubah Aturan Cloud Gaming, Pemain Bisa Beli Paket Jam Bermain

Ilustrasi perangkat konsol game Xbox. (TechRadar)
JawaPos.com - Xbox mulai menguji skema baru untuk layanan cloud gaming yang memungkinkan para pemain membeli durasi bermain sesuai kebutuhan.
Uji coba ini hadir di tengah rencana perusahaan untuk membatasi waktu bermain melalui cloud bagi pelanggan Game Pass mulai November mendatang.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari perombakan sejumlah layanan gim Xbox di bawah kepemimpinan baru.
Sebelum kebijakan itu diterapkan secara luas, Xbox membuka akses uji coba bagi anggota program Xbox Insider yang tidak berlangganan Game Pass.
Seperti dilansir dari Engadget, program ini memungkinkan pemain mencoba fitur baru sekaligus memberikan masukan sebelum peluncuran resmi.
Dalam uji coba tersebut, pemain dapat membeli paket durasi cloud gaming dengan tiga pilihan.
Paket 10 jam dibanderol USD 4, paket 25 jam seharga USD 8, sedangkan paket 50 jam ditawarkan dengan harga USD 12.
Xbox menyebut harga tersebut sebagai harga peluncuran awal. Dengan demikian, biaya paket berpotensi berubah ketika kebijakan baru mulai diterapkan pada November mendatang.
Pada saat yang sama, pelanggan Game Pass juga direncanakan harus membayar tambahan apabila ingin bermain melalui cloud gaming melebihi batas waktu bulanan yang ditentukan.
Melalui pembelian paket durasi ini, pemain mendapatkan akses ke layanan cloud gaming tanpa iklan, waktu tunggu yang lebih singkat, serta kualitas streaming yang lebih tinggi.
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Jawa Pos
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