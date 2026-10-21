Bakal Dirilis Tahun 2028, Harga Konsol Xbox Generasi Baru Diprediksi Tembus Rp 32 Juta

JawaPos.com - Microsoft dikabarkan tengah menyiapkan konsol gim generasi terbaru Xbox bernama Project Helix. Perangkat yang disebut mampu menjalankan gim konsol maupun PC itu diperkirakan meluncur pada 2028 dengan harga mencapai USD 1.800 atau sekitar Rp 32,4 juta.

Seperti dilansir dari Engadget, informasi tersebut terungkap dalam laporan Fortune yang mengulas CEO baru Xbox, Asha Sharma, beserta rencana perusahaan ke depan. Selain konsol utama, Xbox kabarnya juga menyiapkan perangkat genggam atau handheld yang dijadwalkan meluncur pada musim liburan 2027. Sementara itu, konsol Project Helix diperkirakan hadir pada periode yang sama pada 2028.

Sementara itu, Sharma sempat mengisyaratkan bahwa Project Helix akan menjadi sebuah keluarga perangkat gim. Hal tersebut membuka kemungkinan Xbox menghadirkan beberapa jenis perangkat untuk generasi berikutnya.

Namun, perkiraan harga Project Helix menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian. Meski begitu, harga tersebut masih berupa perkiraan dan dapat berubah apabila Microsoft memutuskan memberikan subsidi terhadap perangkat kerasnya.

Tingginya perkiraan harga tersebut juga dikaitkan dengan kenaikan harga RAM dan komponen lain di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Kondisi ini berpotensi memengaruhi biaya produksi perangkat gim generasi mendatang.

Jika harga tersebut benar-benar terealisasi, Xbox berpotensi menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan penggunanya. Sharma disebut memiliki ambisi menjangkau lebih dari 1 miliar pengguna Xbox setiap hari, sementara jumlah pengguna aktif harian yang dilaporkan saat ini berada di kisaran 100 juta.

Konsumen juga memiliki alternatif perangkat gim lain dengan harga yang berpotensi lebih terjangkau, termasuk Steam Machine. Karena itu, harga jual Project Helix dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen sebelum memutuskan membeli perangkat tersebut.

Meski demikian, harga dan jadwal peluncuran Project Helix masih dapat berubah dalam dua tahun ke depan. Microsoft juga belum mengumumkan harga resmi maupun detail lengkap mengenai spesifikasi konsol tersebut.