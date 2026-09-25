Meta Bikin Tamagotchi Versi AI, Bisa Diajak Ngobrol Lewat Muse Charm

JawaPos.com - Meta memperkenalkan perangkat berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang memiliki bentuk dan konsep mirip Tamagotchi dalam acara Connect. Namun, alih-alih menampilkan hewan peliharaan digital, perangkat tersebut dibekali teknologi AI Muse milik Meta.

Dalam demonstrasinya, CEO Meta Mark Zuckerberg memperlihatkan cara pengguna berinteraksi dengan AI tersebut. Pengguna cukup menyentuh sensor sidik jari yang terletak di sudut perangkat bernama Muse Charm.

Seperti dilansir dari Engadget, layar kecil pada perangkat kemudian menampilkan avatar animasi yang dapat diganti-ganti sebagai representasi visual dari Muse. Avatar tersebut menjadi bagian dari pengalaman interaksi pengguna dengan AI.

Zuckerberg mengatakan Meta telah mengemas teknologi Muse ke dalam perangkat berukuran kecil yang dapat dibawa seperti gantungan kunci.

"mengemas seluruh pengalaman Muse, termasuk sistem suara dan avatar yang bekerja secara real-time, ke dalam perangkat seukuran gantungan kunci yang selalu siap untuk diajak bicara,” ungkap Zuckerberg.

Meski demikian, Muse Charm saat ini masih dalam tahap pengembangan. Meta masih memfinalisasi sejumlah komponen dan desain perangkat tersebut serta baru memproduksi beberapa unit untuk tahap awal.

Meta menargetkan Muse Charm dapat dikirimkan kepada konsumen pada musim liburan Desember mendatang. Namun, belum banyak informasi mengenai spesifikasi maupun fitur perangkat yang diungkap dalam acara Connect.