Meta Bikin Tamagotchi Versi AI, Bisa Diajak Ngobrol Lewat Muse Charm

Tamagotchi versi AI ala Meta. (Dok. Meta)
JawaPos.com - Meta memperkenalkan perangkat berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang memiliki bentuk dan konsep mirip Tamagotchi dalam acara Connect. Namun, alih-alih menampilkan hewan peliharaan digital, perangkat tersebut dibekali teknologi AI Muse milik Meta.
Dalam demonstrasinya, CEO Meta Mark Zuckerberg memperlihatkan cara pengguna berinteraksi dengan AI tersebut. Pengguna cukup menyentuh sensor sidik jari yang terletak di sudut perangkat bernama Muse Charm.
Seperti dilansir dari Engadget, layar kecil pada perangkat kemudian menampilkan avatar animasi yang dapat diganti-ganti sebagai representasi visual dari Muse. Avatar tersebut menjadi bagian dari pengalaman interaksi pengguna dengan AI.
Zuckerberg mengatakan Meta telah mengemas teknologi Muse ke dalam perangkat berukuran kecil yang dapat dibawa seperti gantungan kunci.
"mengemas seluruh pengalaman Muse, termasuk sistem suara dan avatar yang bekerja secara real-time, ke dalam perangkat seukuran gantungan kunci yang selalu siap untuk diajak bicara,” ungkap Zuckerberg.
Meski demikian, Muse Charm saat ini masih dalam tahap pengembangan. Meta masih memfinalisasi sejumlah komponen dan desain perangkat tersebut serta baru memproduksi beberapa unit untuk tahap awal.
Meta menargetkan Muse Charm dapat dikirimkan kepada konsumen pada musim liburan Desember mendatang. Namun, belum banyak informasi mengenai spesifikasi maupun fitur perangkat yang diungkap dalam acara Connect.
Zuckerberg mengatakan Meta akan membagikan informasi lebih lanjut mengenai Muse Charm dalam waktu dekat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022