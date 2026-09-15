Bukan Cuma Jual Konsol, Nintendo Bawa Pop-Up Store Pertama ke Indonesia

Juro Takeuchi, Executive Officer Nintendo saat mengumumkan pop up store di Central Park pada 10 Desember. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nintendo akan membuka pop-up store pertamanya di Indonesia pada 10 Desember 2026. Toko tersebut akan hadir di Central Park Mall, Jakarta, bersamaan dengan peluncuran resmi Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2.
Kehadiran toko ini menjadi bagian dari rangkaian acara Nintendo di Indonesia. Penggemar nantinya tidak hanya bisa membeli game dan merchandise, tetapi juga mencoba langsung berbagai permainan Nintendo.
Juro Takeuchi, Executive Officer Nintendo Co., Ltd., mengungkapkan rencana tersebut dalam acara Pokémon Future Plans for Indonesia 2026-2027 di Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia mengatakan pop-up store tersebut akan menjadi yang pertama di Indonesia.
“Pop-up store pertama untuk kali pertama rencananya akan ada di sana,” kata Takeuchi. Ia juga memastikan pengunjung bisa menemukan berbagai merchandise dan koleksi terbaru Nintendo.
Nintendo juga akan menjual berbagai game di pop-up store tersebut. Salah satu produk yang disiapkan adalah konsol edisi khusus Nintendo Switch Pokémon: Let’s Go, Pikachu! Bundle.
Namun, Central Park tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja. Nintendo secara bersamaan akan menghadirkan Nintendo Switch and Nintendo Switch 2 Experience Jakarta.
Area pengalaman tersebut memungkinkan pengunjung mencoba langsung Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2. Berbagai judul game akan tersedia, termasuk waralaba populer seperti Mario dan Pokémon.
Pengunjung dapat menjajal sejumlah game yang disiapkan di lokasi acara. Beberapa di antaranya adalah Super Mario Odyssey dan Pokémon: Let’s Go, Pikachu!
Rangkaian acara tersebut juga akan digabungkan dengan Pikachu’s Indonesia Journey. Acara ini kembali digelar setelah sebelumnya hadir di Indonesia pada 2024 dan 2025.
Kali ini, Pikachu’s Indonesia Journey akan membawa pengalaman yang lebih spesial. Pengunjung juga bisa mencoba konten pengalaman bermain video game Pokémon secara langsung.
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