Kurangi Emisi dari Perjalanan Harian, Sepeda Jadi Pilihan Mobilitas Alternatif

JawaPos.com - Motor memang menawarkan kepraktisan untuk mobilitas sehari-hari. Namun, untuk perjalanan jarak dekat, sepeda bisa menjadi alternatif yang lebih sederhana sekaligus membantu mengurangi emisi dari penggunaan kendaraan bermotor.

Tak heran, bersepeda kini tak hanya menjadi aktivitas olahraga, tetapi juga mulai dilirik sebagai bagian dari pola mobilitas masyarakat.

Melihat perkembangan tersebut, ATR Cycling menghadirkan program SPBU (September Promo Banyak Untung) pada 1-10 September 2026. Program ini mencakup sejumlah produk sepeda dan perlengkapan dengan potongan harga hingga lima puluh persen.

ATR Cycling sendiri merupakan kanal penjualan sepeda dan perlengkapan bersepeda yang menyediakan produk dari berbagai merek, seperti United Bike, Genio Bike, Avand, Rubick, dan KHE. Selain sepeda, tersedia pula berbagai komponen dan perlengkapan pendukung aktivitas bersepeda.

Selama periode promo, konsumen dapat menemukan sejumlah produk dengan potongan harga hingga 50 persen. Besaran cashback juga disesuaikan dengan nilai transaksi yang dilakukan.

Beberapa skema cashback yang tersedia antara lain 3 persen hingga Rp50 ribu, 10 persen hingga Rp100.000, 6 persen hingga Rp200.000, serta 10 persen hingga Rp500.000. Program tersebut dapat diakses melalui ATR Cycling diberbagai Official Online Store.

Direktur PT Bintang Mas Lestari Winston Mulyadi mengatakan, program September tersebut ditujukan untuk memberikan alternatif bagi konsumen yang memang sedang mempertimbangkan pembelian sepeda maupun perlengkapan bersepeda.

“Melalui SPBU September Promo Banyak Untung, kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan sepeda yang mereka inginkan dengan penawaran yang lebih menarik,” ujar Winston di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurutnya, perkembangan aktivitas bersepeda saat ini tidak hanya berkaitan dengan olahraga. Sepeda juga semakin banyak digunakan sebagai bagian dari aktivitas harian dan gaya hidup.