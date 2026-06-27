Punya Sirkuit Terbaik di Asia, ICF Ajukan Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Kejuaraan BMX Asia

Sirkuit BMX International Banyuwangi. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia Cycling Federation (ICF) mengajukan Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah kejuaraan Indonesia BMX Series, yang digelar oleh Asian Cycling Confederation (ACC/Federasi Balap Sepeda Asia).
"Kami ajukan kejuaraan tersebut digelar di Sirkuit BMX International Banyuwangi," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat ICF, Jadi Rajagukguk, saat membuka Banyuwangi BMX Supercross, Sabtu (27/6/2026).
Jadi mengatakan Banyuwangi memiliki Sirkuit BMX berstandart Olimpiade dan salah satu terbaik di tingkat Asia. Sirkuit ini memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan sangat tinggi.
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Memiliki lintasan panjang track 465 meter, serta obstacle 4 high jump. Sirkuit ini juga dilengkapi dua start gate ketinggian 5 dan 8 meter, serta 7 line yang memiliki karakteristik berbeda dan bisa digunakan untuk perlombaan berbagai kelas.
"Sirkuit ini yang terbaik yang saya lihat saat ini di Asia. Beberapa atlet Asia juga mengatakan hal yang sama. Ditunjang lagi Banyuwangi konsisten gelar kejuaraan skala nasional dan internasional," katanya.
Karena itulah, ICF selalu membawa dan memperkenalkan sirkuit BMX di Banyuwangi di kongres-kongres federasi balap sepeda. Baik pada tingkat Asia (ACC) maupun dunia (Union Cycliste Internationale/UCI).
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"Keunggulan-keunggulan pada sirkuit ini menjadi nilai jual untuk kami sampaikan di Federasi Dunia di setiap kegiatan-kegiatan," tambah dia.
Selama ini, sirkuit BMX Supercross International juga sering menjadi ajang balap kejuaraan tingkat nasional dan internasional.
Ia menambahkan, keberadaan sirkuit BMX Supercross International Muncar selaras dengan program utama federasi nasional. Pihak federasi mendorong digelarnya berbagai kompetisi, lebih-lebih berkelas minimal kategori C1.
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