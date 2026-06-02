Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.37 WIB

Detroit 291 hingga Dallas 291 Meluncur, Ini Teknologi yang Dibawa MTB Terbaru United Bike

Penggunaan komponen yang ringan menjadi daya tarik konsumen. (MTB) - Image

Penggunaan komponen yang ringan menjadi daya tarik konsumen. (MTB)

JawaPos.com - Sepeda modern kini tak lagi sekadar alat olahraga. Berkat dukungan teknologi frame ringan, sistem perpindahan gigi presisi, dan pengereman hidrolik, sepeda telah berevolusi menjadi sarana mobilitas yang efisien.

Melihat perkembangan tersebut, United Bike menghadirkan empat model MTB sport terbaru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna perkotaan yang aktif dan melek teknologi.

Saat ini sepeda mulai dilirik sebagai solusi mobilitas harian di tengah tingginya biaya transportasi dan isu kenaikan harga bahan bakar.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Andrew Mulyadi, menilai perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi peluang bagi industri sepeda untuk kembali berkembang melalui produk yang menawarkan nilai lebih dari sekadar alat olahraga.

Menurutnya, konsumen saat ini semakin memperhatikan teknologi, desain, serta spesifikasi sebelum memutuskan membeli sepeda.

"Kami fokus menghadirkan produk yang tidak hanya tampil menarik, tetapi juga didukung fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan dan performa berkendara, " ujarnya, Selasa (2/6) di Jakarta.

Teknologi Frame Modern dan Kabel Internal

Sebagai bagian dari penyegaran produk, United Bike memperkenalkan empat model MTB sport terbaru, yakni Detroit 291, Detroit 1101, Dallas 191, dan Dallas 291.

Keempat model tersebut mengadopsi frame berbahan alloy yang dikenal ringan namun tetap kokoh. Penggunaan material ini menjadi salah satu teknologi penting untuk meningkatkan efisiensi kayuhan sekaligus menjaga ketahanan sepeda dalam penggunaan jangka panjang.

Pada beberapa model, United Bike juga menyematkan teknologi internal cable routing atau jalur kabel yang ditempatkan di dalam frame.

Selain membuat tampilan lebih rapi dan modern, fitur ini membantu melindungi kabel dari debu, air, serta risiko kerusakan akibat benturan saat digunakan di berbagai medan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Daytona DN-011RC Resmi Hadir, Helm Carbon Fiber Premium dengan Harga Lebih Ramah Kantong - Image
Otomotif

Daytona DN-011RC Resmi Hadir, Helm Carbon Fiber Premium dengan Harga Lebih Ramah Kantong

Selasa, 2 Juni 2026 | 17.44 WIB

Harga BBM Jadi Sorotan, Bikers Lirik Sepeda Kembali sebagai Transportasi Hemat Selain Hobi - Image
Otomotif

Harga BBM Jadi Sorotan, Bikers Lirik Sepeda Kembali sebagai Transportasi Hemat Selain Hobi

Jumat, 3 April 2026 | 21.52 WIB

Jelajahi 40 Kilometer Rute Bintaro Loop Jelang GNFY Belitung 2026 - Image
Sports

Jelajahi 40 Kilometer Rute Bintaro Loop Jelang GNFY Belitung 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 01.27 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore