Detroit 291 hingga Dallas 291 Meluncur, Ini Teknologi yang Dibawa MTB Terbaru United Bike

JawaPos.com - Sepeda modern kini tak lagi sekadar alat olahraga. Berkat dukungan teknologi frame ringan, sistem perpindahan gigi presisi, dan pengereman hidrolik, sepeda telah berevolusi menjadi sarana mobilitas yang efisien.

Melihat perkembangan tersebut, United Bike menghadirkan empat model MTB sport terbaru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna perkotaan yang aktif dan melek teknologi.

Saat ini sepeda mulai dilirik sebagai solusi mobilitas harian di tengah tingginya biaya transportasi dan isu kenaikan harga bahan bakar.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Andrew Mulyadi, menilai perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi peluang bagi industri sepeda untuk kembali berkembang melalui produk yang menawarkan nilai lebih dari sekadar alat olahraga.

Menurutnya, konsumen saat ini semakin memperhatikan teknologi, desain, serta spesifikasi sebelum memutuskan membeli sepeda.

"Kami fokus menghadirkan produk yang tidak hanya tampil menarik, tetapi juga didukung fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan dan performa berkendara, " ujarnya, Selasa (2/6) di Jakarta.

Teknologi Frame Modern dan Kabel Internal Sebagai bagian dari penyegaran produk, United Bike memperkenalkan empat model MTB sport terbaru, yakni Detroit 291, Detroit 1101, Dallas 191, dan Dallas 291.

Keempat model tersebut mengadopsi frame berbahan alloy yang dikenal ringan namun tetap kokoh. Penggunaan material ini menjadi salah satu teknologi penting untuk meningkatkan efisiensi kayuhan sekaligus menjaga ketahanan sepeda dalam penggunaan jangka panjang.

Pada beberapa model, United Bike juga menyematkan teknologi internal cable routing atau jalur kabel yang ditempatkan di dalam frame.