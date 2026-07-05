Meta Masuk Dunia Game AI, Kenalkan Pocket untuk Ciptakan Gim Lewat Perintah Teks

Ilustrasi Meta AI. (Istimewa).
JawaPos.com - Meta memperluas langkahnya di industri gim dengan menghadirkan aplikasi baru bernama Pocket.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna menciptakan aplikasi sederhana maupun gim interaktif berukuran kecil hanya melalui perintah berbasis kecerdasan buatan (AI).
Seperti dilansir dari Tech Crunch, Pocket dikembangkan dari tim di balik Gizmo, platform game berbasis vibe coding yang diakuisisi Meta pada awal tahun ini.
Dalam deskripsinya, Pocket menyebut dirinya sebagai "platform kreatif untuk membuat dan berbagi gizmo," dengan istilah gizmo digunakan untuk menyebut pengalaman interaktif yang dibuat pengguna.
Selain menyediakan alat untuk membuat konten, Pocket juga memiliki feed yang dapat digulir sehingga pengguna dapat menemukan sekaligus mencoba berbagai gizmo buatan komunitas.
Berdasarkan tangkapan layar yang beredar di Google Play, Pocket memiliki tampilan dan fungsi yang sangat mirip dengan aplikasi Gizmo, yang hingga kini masih tersedia di toko aplikasi.
Sama seperti pendahulunya, Pocket memungkinkan pengguna membuat pengalaman interaktif melalui perintah AI berbentuk teks serta menyediakan halaman eksplorasi untuk menemukan karya pengguna lain.
Keberadaan Pocket pertama kali disorot oleh Alessandro Paluzzi, seorang peneliti yang dikenal rutin membongkar fitur-fitur baru aplikasi melalui teknik reverse engineering.
Ia membagikan tangkapan layar halaman Pocket di Google Play melalui akun X miliknya.
Namun, berdasarkan data perusahaan intelijen aplikasi Appfigures, Pocket sebenarnya telah dirilis lebih dulu pada 29 Juni 2026 di App Store dan Google Play.
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