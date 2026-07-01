Sony Resmi Hentikan Game Fisik PlayStation Mulai 2028, Semua Beralih ke Digital

JawaPos.com – Sony Interactive Entertainment mengumumkan akan menghentikan produksi cakram fisik untuk seluruh game baru di konsol PlayStation mulai Januari 2028. Keputusan tersebut diambil karena mayoritas konsumen kini lebih memilih membeli dan memainkan game dalam format digital.

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan Sony Interactive Entertainment, Rabu (1/7), seluruh game baru yang dirilis setelah Januari 2028 hanya akan tersedia dalam format digital melalui PlayStation Store maupun toko ritel yang menjual kode digital.

Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk game yang sudah dirilis atau yang masih akan meluncur dalam format cakram sebelum Januari 2028. Artinya, koleksi game fisik yang telah beredar tetap dapat digunakan seperti biasa.

Senior Director Sony Interactive Entertainment Content Communications Sid Shuman mengatakan perubahan ini merupakan respons terhadap pergeseran tren industri hiburan dan kebiasaan konsumen.

“Ini adalah arah alami bagi Sony Interactive Entertainment untuk menyesuaikan diri dengan tren konsumen, di mana preferensi terhadap media digital kini jauh melampaui cakram fisik,” ujarnya.

Menurut Shuman, transisi tersebut membuat Sony dapat lebih selaras dengan cara mayoritas komunitas PlayStation saat ini mengakses dan memainkan game.

Meski menghentikan produksi cakram fisik untuk game baru, Sony menegaskan pemain tetap memiliki pilihan tempat membeli game. Konsumen dapat memperoleh judul baru melalui PlayStation Store maupun retailer yang menyediakan versi digital.

“Kami akan terus memprioritaskan sumber daya untuk mendorong inovasi dalam cara pemain mengakses game dan memberikan pilihan mengenai tempat pembelian,” kata Shuman.