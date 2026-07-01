Sony Tutup PlayStation Store PS3 dan PS Vita, Pembelian Game Berakhir pada 2027

JawaPos.com – Sony Interactive Entertainment mengumumkan akan menutup PlayStation Store untuk konsol PlayStation 3 (PS3) dan PS Vita secara bertahap hingga Juli 2027. Penutupan tersebut mengakhiri hampir dua dekade dukungan toko digital bagi dua perangkat generasi lama itu.

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan Sony Interactive Entertainment, Rabu (1/7), PlayStation Store untuk PS3 akan mulai ditutup di Meksiko, Honduras, dan Nikaragua pada Agustus 2026. Penutupan kemudian diperluas ke sejumlah negara di Amerika Latin dan Timur Tengah pada akhir 2026.

Sementara itu, PlayStation Store untuk PS3 dan PS Vita di seluruh negara lainnya akan resmi ditutup pada Juli 2027. Setelah layanan berhenti, pengguna tidak lagi dapat membeli game, konten tambahan, maupun produk digital baru melalui kedua perangkat tersebut.

Meski begitu, Sony memastikan pengguna tetap bisa mengunduh kembali game atau konten yang sebelumnya telah dibeli untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Kebijakan itu diberikan agar proses transisi berlangsung lebih mulus bagi para pemain.

Senior Director Sony Interactive Entertainment Content Communications Sid Shuman mengatakan keputusan tersebut diambil karena PlayStation Store terus berkembang mengikuti sistem perdagangan digital modern, termasuk standar terbaru dalam pemrosesan pembayaran.

Menurutnya, PS3 dan PS Vita sudah tidak mampu lagi mendukung pembaruan sistem tersebut sesuai kebutuhan layanan saat ini. Karena itu, Sony memutuskan untuk mengakhiri operasional PlayStation Store di kedua perangkat tersebut.

“Kami menyadari kabar ini mungkin mengecewakan bagi para pemain PS3 dan PS Vita yang memiliki kenangan khusus dengan generasi konsol ini. PS3 dan PS Vita merupakan bagian penting dari sejarah PlayStation sehingga keputusan ini tidak mudah bagi kami,” ujar Shuman.

Sony mengatakan perusahaan kini ingin memusatkan sumber daya pada perangkat PlayStation yang lebih baru, seiring mayoritas pengguna telah beralih ke platform generasi terkini.

“Kami perlu lebih memfokuskan sumber daya untuk menghadirkan pengalaman bermain terbaik di platform yang digunakan sebagian besar pemain saat ini,” tambahnya.