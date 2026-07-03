Tak Hanya Sony Playstation, Xbox Dikabarkan Siapkan Fitur Ubah Game Fisik Jadi Digital

JawaPos.com - Setelah Sony mengumumkan rencana menghentikan produksi cakram game PlayStation, Microsoft melalui Xbox dikabarkan tengah menyiapkan fitur yang memungkinkan pemain mengubah game fisik menjadi versi digital.

Seperti dilansir dari Engadget, Xbox saat ini sedang menguji program konversi game fisik ke digital untuk sejumlah game Xbox One dan Xbox Series X. Namun, fitur tersebut disebut tidak akan mendukung game Xbox generasi pertama maupun Xbox 360. Selain itu, belum semua judul Xbox One dipastikan kompatibel dengan program ini.

Melalui sistem tersebut, pemain tidak lagi harus memasukkan disc setiap kali ingin memainkan game. Versi digital game akan ditautkan ke cakram fisik dan akun Xbox yang digunakan.

Artinya, jika disc dipasang di konsol Xbox lain, hak akses digital akan mengikuti akun yang terhubung pada sistem tersebut. Skema ini juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan, seperti menginstal game lalu meminjamkan cakram kepada orang lain agar dua pemain dapat memainkan satu salinan game secara bersamaan.

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Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa game yang telah dikonversi kemungkinan dapat dimainkan melalui layanan cloud, selama judul tersebut mendukung Xbox Cloud Gaming dan pengguna berlangganan Game Pass. Program ini juga disebut akan mendukung fitur Xbox Play Anywhere sehingga game dapat dimainkan di PC maupun perangkat genggam yang kompatibel.

Hingga kini Microsoft belum mengumumkan program tersebut secara resmi. Diperkirakan pengumuman baru akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, mengingat proyek tersebut masih berada pada tahap pengujian internal.

Selama ini Xbox dikenal memiliki dukungan kompatibilitas mundur (backward compatibility) yang cukup luas. Xbox Series X/S mampu menjalankan hampir seluruh game Xbox One, termasuk banyak judul dari konsol Xbox generasi sebelumnya, kecuali game yang membutuhkan sensor Kinect.

Jika benar diluncurkan, fitur konversi cakram ke digital ini dinilai dapat membantu menjaga akses pemain terhadap koleksi game fisik mereka pada perangkat Xbox generasi mendatang. Selain itu, sistem tersebut juga berpotensi mengurangi risiko kerusakan cakram.