Lineage W Asia Tenggara Siap Meluncur, Hadirkan Pengalaman MMORPG Lebih Lokal dan Kompetitif

Lineage W Asia Tenggara akan rilis Mei 2026 dengan server khusus, fitur lintas platform, dan pengalaman MMORPG yang disesuaikan. (Istimewa)
JawaPos.com - NCV Games resmi menggelar konferensi pers untuk memperkenalkan Lineage W versi Asia Tenggara dalam sebuah acara eksklusif di Jakarta. Kegiatan ini dikemas secara formal dan terbatas, dengan mengundang perwakilan media, komunitas, serta influencer game dari Indonesia.
Suasana acara dirancang untuk merepresentasikan dunia Lineage W secara langsung. Area display di lokasi menampilkan berbagai elemen visual khas game tersebut, termasuk salah satu ikon utama berupa jubah class Monarch yang dibuat dengan detail tinggi sebagai simbol kekuatan dan kepemimpinan.
Selain menikmati konsep visual yang imersif, para undangan juga mendapatkan sejumlah pengalaman eksklusif. Mulai dari merchandise bertema Lineage W, akses awal pra-registrasi, hingga kesempatan melakukan reservasi nama karakter sebelum peluncuran resmi.
Interaksi langsung dengan tim pengembang dan publisher juga menjadi bagian dari rangkaian acara. Hal ini memberikan gambaran lebih dalam mengenai arah pengembangan game serta pendekatan yang akan diterapkan di kawasan Asia Tenggara.
Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh CEO NCV Games, Bae Jung Yong, yang memaparkan visi perusahaan dalam menghadirkan pengalaman MMORPG yang lebih relevan bagi pemain di kawasan ini.
“Kami percaya bahwa inti dari MMORPG adalah bertarung di satu medan yang sama, sekaligus membangun kerja sama dalam satu tim. Untuk itu, kami menghadirkan lingkungan yang benar-benar disesuaikan bagi pemain Asia Tenggara,” ujar Bae Jung Yong, CEO NCV Games.
Menurutnya, pendekatan global yang selama ini digunakan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pemain di setiap wilayah. Oleh karena itu, NCV Games memilih untuk mengembangkan ulang Lineage W secara khusus untuk pasar Asia Tenggara.
“Merilis game dengan build global apa adanya bukanlah pilihan bagi kami. Kami memilih untuk membangun kembali Lineage W dari awal, khusus untuk Asia Tenggara,” tambahnya.
Versi ini akan mencakup enam negara dalam satu ekosistem terintegrasi, yakni Indonesia, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman bermain lintas negara yang lebih dinamis.
NCV Games menegaskan bahwa seluruh aspek game telah disesuaikan dengan karakteristik pemain di Asia Tenggara. Penyesuaian dilakukan mulai dari infrastruktur server hingga konten dalam game.
