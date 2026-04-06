Komdigi Bongkar Rating Gim di Steam, Ternyata Bukan Klasifikasi Resmi IGRS

Logo Steam, salah satu platform gaming terbesar untuk PC. (Dok. The Gamer)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat bicara soal label rating Indonesia Game Rating System (IGRS) yang muncul pada sejumlah gim di platform Steam.
Komdigi memastikan bahwa label IGRS itu bukanlah hasil klasifikasi resmi yang telah diverifikasi pemerintah Indonesia.
Karena itu, Kemkomdigi mengkritik penyajian informasi klasifikasi yang tidak tepat tersebut karena dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap perlindungan masyarakat di ruang digital.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, rating yang tampil di platform tersebut masih menggunakan mekanisme internal berbasis self-declare.
Artinya, belum melalui proses verifikasi resmi sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujarnya di Jakarta Pusat, Minggu (5/4).
Selain itu, Kemkomdigi juga menemukan indikasi penggunaan label IGRS di platform tersebut dilakukan melalui mekanisme internal tanpa verifikasi resmi, sehingga tidak mencerminkan klasifikasi yang sah.
Kemkomdigi menegaskan bahwa setiap pelaku usaha digital wajib menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan, sekaligus menjamin perlindungan pengguna.
Kewajiban tersebut diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya:
Baca Juga:BPJS Kesehatan Siap Naik Level! Komdigi Dorong AI untuk Layanan Super Cepat
Berdasarkan aturan tersebut, Kemkomdigi menilai ada indikasi ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven