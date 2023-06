Ubisoft Pastikan Kehadiran Game Mobile Baru Berjudul The Division Resurgence

JawaPos.com - Hari ini di - Hari ini di Ubisoft Forward Live, pengembang game kenamaan, Ubisoft resmi mengumumkan fase baru perilisan Tom Clancy's The Division Resurgence. Nama tersebut merupakan sebuah judul mobile game third-person RPG shooter dengan desain dunia terbuka berlatar perkotaan besar yang bisa dimainkan secara gratis.

The Division Resurgence diklaim akan menghadirkan pengalaman gaming AAA alias rata kanan dengan grafis menakjubkan dari The Division yang dikenal di kalangan para gamers ke perangkat mobile. Di dalam karya terbaru franchise Tom Clancy's The Division ini, pemain akan menikmati alur cerita baru.

Lebih independen, cerita game ini diangkat dalam konsep dunia terbuka atau open world yang luas. Pemain bebas menjelajahi lingkungan perkotaan yang dibuat secara detail dengan perspektif yang menarik dan menakjubkan pada setiap peristiwa dalam jalan cerita utama yang telah ada di game The Division dan The Division 2 sebelumnya.

Ubisoft memastikan, The Division Resurgence akan dirilis untuk perangkat Android dan iOS pada akhir 2023 ini. Pemain dengan perangkat Android dan iOS yang melakukan pra-registrasi akan menerima in- game rewards menarik saat peluncuran.

Sementara itu, pemain di negara-negara terpilih dapat berpartisipasi dalam Regional Test dan memainkan The Division Resurgence mulai dari 13 Juni dan hingga 24 Juli. Negara-negara tersebut mencakup: Australia, Chili, Denmark, Finlandia, Belanda, Norwegia, Filipina, Spanyol, dan Swedia.

Pemain yang berasal dari negara-negara tersebut dapat mendaftar untuk mendapatkan kesempatan partisipasi dalam Beta Regional ini di Google Play Store pada perangkat Android atau App Store di perangkat iOS (tersedia di kemudian hari untuk Filipina).

Pemain terpilih akan diundang untuk mencoba versi beta. Pemain mobile yang telah berpartisipasi dalam tes sebelumnya dari wilayah manapun akan memiliki kesempatan untuk memainkan The Division Resurgence selama Beta Regional.

Beta Regional akan menyertakan konten baru dibanding fase pengujian sebelumnya, termasuk mendapatkan lebih banyak misi utama, aktivitas, dan spesialisasi agen baru. Pemain diharapkan untuk membagikan feedback mereka kepada tim pengembangan melalui survei dalam game dan fitur laporan bug yang tersedia.

Pemain juga dapat memberikan feedback di server Discord resmi The Division Resurgence. Kemudian, fase pra-registrasi juga dibuka untuk pemain dari Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Indonesia melalui mitra kami, yaitu Level Infinite di Google Play Store pada perangkat Android. Pra-registrasi di App Store pada perangkat iOS akan tersedia di kemudian hari.