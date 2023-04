Doa Niat Membayar Zakat Fitrah Lengkap untuk Diri Sendiri, Istri, hingga Anak

JawaPos.com - Setiap orang Islam yang memiliki kecukupan rezeki dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sampai dengan waktu sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari.

Berzakat dengan beras misalnya. Beras yang kita jadikan zakat harus sama dengan kualitas beras yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya kita terbiasa makan nasi dengan beras kualitas baik.Pada saat mengeluarkan zakat fitrah, kita tidak boleh menggunakan beras dengan kualitas jelek.



Salah satu yang penting dalam menunaikan ibadah zakat fitrah adalah niat. Mungkin dari kita lupa atau belum tahu niatnya karena selama ini zakatnya dibayarkan oleh orang tua, JawaPos.com merangkum niat membayar zakat fitrah lengkap untuk diri sendiri, istri, hingga anak-anak kita.



1. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri:



ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ



Nawaitu an ukhrija zakâtal fithri ‘an nafsî fardhan lillâhi ta’âlâ



2. Niat Zakat Fitrah untuk Istri:



ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ



Nawaitu an ukhrija zakâtal fithri ‘an zaujatî fardhan lillâhi ta’âlâ



3. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki:



ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ



Nawaitu an ukhrija zakâtal fithri ‘an waladî (sebutkan nama) fardhan lillâhi ta’âlâ



4. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan:



ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ



Nawaitu an ukhrija zakâtal fithri ‘an bintî (sebutkan nama) fardhan lillâhi ta’âlâ



5. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga:



ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ تَلْزَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ



Nawaitu an ukhrija zakâtal fithri ‘annî wa ‘an jamî’i mâ talzamunî nafaqâtuhum fardhan lillâhi ta’âlâ



6. Niat Zakat Fitrah untuk Orang yang Diwakilkan:



ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ (..…) ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ



Nawaitu an ukhrija zakâtal fithri ‘an (sebutkan nama) fardhan lillâhi ta’âlâ.



Doa menerima Zakat:



ﺁﺟَﺮَﻙ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﻋْﻄَﻴْﺖَ، ﻭَﺑَﺎﺭَﻙَ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﺑْﻘَﻴْﺖَ ﻭَﺟَﻌَﻠَﻪُ ﻟَﻚَ ﻃَﻬُﻮْﺭًﺍ



Âjarakallâhu fî mâ a’thaita wa bâraka fî mâ abqaita wa ja’alahu laka thahûran