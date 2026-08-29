Kapabilitas Dokter Urologi Mayapada Hospital Jakarta Selatan Semakin Teruji di Era Bedah Robotik

JawaPos.com - Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) (IDX: SRAJ) secara berkelanjutan menyelenggarakan program alih pengetahuan dan sinergi keahlian (proctorship) bersama mitra. strategis internasional, salah satunya Apollo Hospitals India, untuk terus menghadirkan layanan klinis berstandar internasional di seluruh jaringan Mayapada Hospital.

Memasuki penyelenggaraan proctorship yang keempat, kali ini program difokuskan pada pelaksanaan prosedur bedah robotik urologi di Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) pada 26-27 Agustus 2026.

Dalam rangkaian ini, dr. Syamsu Hudaya, Sp.U, Subsp. Onk(K), FICRS dan dr. Stevano Lucianto Hotasi Sipahutar, Sp.U, FICRS, bersama tim multidisiplin MHJS dan Prof. (Dr.) Sanjai Kumar Addla, MRCS, MD, FRCS (Urol), Pakar Bedah Uro-Onkologi dan Bedah Robotik Apollo Hospitals Jubilee Hills, Hyderabad, India, menangani dua pasien dengan kasus urologi berbeda, yaitu kanker prostat yang menjalani radikal prostatektomi dan kista ginjal ukuran besar, menggunakan da Vinci Xi Robotic-Assisted Surgery.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr. Fiktorius Kuludong, MM, mengatakan penanganan kasus urologi dengan sistem robotik menjadi bagian dari pengembangan Tahir Uro-Nephrology Center, salah satu layanan unggulan MHJS untuk urologi mulai dari pembesaran prostat, batu ginjal, penyakit ginjal dan saluran kemih hingga kasus uro-onkologi.

"Bagi kami, teknologi robotik bukan sekadar tentang memiliki fasilitas terbaru, tetapi sebagai bagian dari pengembangan kapabilitas klinis yang mendukung kemampuan dokter dalam memberikan penanganan yang lebih presisi, aman, dan terkontrol. Didukung da Vinci Xi Robotic-Assisted Surgery, kompetensi tim dokter, serta sistem rumah sakit berstandar intemasional dengan akreditasi JCI¹, kami optimistis dapat terus menangani kasus-kasus urologi, terutama kasus kompleks, dengan lebih presisi dan aman, dengan mengoptimalkan teknologi untuk memberikan manfaat nyata bagi pasien dan mendukung clinical outcome dan patient safety yang lebih baik melalui layanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care)," ujar Dokter Fiktor.

Sebagai lead doctor dalam pelaksanaan bedah robotik urologi di MHJS, dr. Syamsu Hudaya, Sp.U, Subsp. Onk(K), FICRS menjelaskan, "Teknologi robotik tidak menggantikan peran dokter, tetapi menjadi perpanjangan tangan yang membantu meningkatkan visualisasi, kontrol, dan fleksibilitas selama tindakan. Robot membantu dokter dapat melihat area operasi dengan visualisasi 3D dan menggerakkan instrumen secara lebih presisi dan terkontrol, terutama pada area anatomi yang kompleks dan sempit, sekaligus mendukung pendekatan minimal invasif dengan sayatan yang lebih kecil."

Yang terpenting, tambahnya, teknologi ini harus memberikan manfaat nyata bagi pasien, seperti membantu mengurangi trauma pembedahan dan perdarahan, mendukung pemulihan yang lebih baik, hingga memungkinkan pasien kembali beraktivitas dan pulang lebih cepat sesuai kondisi klinisnya. Manfaatnya bukan hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga kenyamanan dan kualitas hidup pasien.

"Pada akhirnya, teknologi dan kompetensi dokter harus berjalan bersama untuk memberikan clinical outcome yang lebih baik bagi setiap pasien," imbuhnya.

Hadir sebagai proktor, Prof. (Dr.) Sanjai Kumar Addia, MRCS, MD, FRCS (Urol), dengan pengalaman melakukan lebih dari 1.000 prosedur robotik, menegaskan bahwa bedah robotik kini menjadi standar praktik urologi modern secara global, didukung oleh pertimbangan klinis, strategis, dan efisiensi biaya.