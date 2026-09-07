Tips Jaga Kesehatan Dengan Kebiasaan Sederhana, Luangkan Waktu 5 Menit untuk Lakukan ini

JawaPos.com – Usia produktif di Indonesia hari ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk rutinitas padat dan beban kerja tinggi tanpa memiliki waktu jeda yang cukup untuk memulihkan diri.

Fenomena ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026 yang mencatat rata-rata durasi kerja di Indonesia telah mencapai 41 hingga 43 jam per minggu, melampaui standar normal 40 jam seminggu.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan tingginya mobilitas 7,9 juta pekerja komuter yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, serta paparan informasi digital tanpa henti (always-on).

Akibatnya, kelelahan berkelanjutan (continuous overload) ini sering kali memicu burnout, penurunan imunitas, hingga brain fatigue (kelelahan otak), sebagaimana divalidasi oleh riset Kementerian Kesehatan RI yang menunjukkan dampak nyata pada penurunan kesehatan fisik dan emosional masyarakat usia produktif.

Melihat kondisi tersebut, bodrex memperkuat komitmennya untuk mendukung kesehatan masyarakat, tidak hanya melalui produk yang berkualitas dan mudah dijangkau, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

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Sebagai wujud komitmen tersebut, bodrex kembali menghadirkan program CSR Pasukan bodrex, yang secara konsisten telah dijalankan sejak 2006. Tahun ini, Pasukan bodrex hadir dengan mengusung semangat baru melalui gerakan nasional "Pasukan bodrex 5 Menit Jeda, Kembali Siap untuk Indonesia" yang berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2026.

Program ini sekaligus mempertegas komitmen bodrex sebagai brand 100% Indonesia dalam menghadirkan manfaat kesehatan yang nyata dan relevan bagi masyarakat.

Director Brand Consumer Marketing Health Care Division PT Tempo Scan Pacific Tbk,Dedy Angkakusuman, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan bodrex.

“Lewat gerakan nasional ini kami ingin menginspirasi kebiasaan baru bahwa mengambil jeda sejenak selama lima menit bukanlah tanda berhenti, melainkan langkah awal untuk kembali siap dengan energi yang lebih optimal demi keluarga dan Indonesia," katanya.