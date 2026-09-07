Tips Jaga Kesehatan Dengan Kebiasaan Sederhana, Luangkan Waktu 5 Menit untuk Lakukan ini

Bodrex mengajak masyarakat membangun kebiasaan sederhana untuk meluangkan waktu 5 menit memulihkan diri agar dapat kembali siap untuk beraktivitas dengan lebih sehat, produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia/(Istimewa).
JawaPos.com – Usia produktif di Indonesia hari ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk rutinitas padat dan beban kerja tinggi tanpa memiliki waktu jeda yang cukup untuk memulihkan diri.
Fenomena ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026 yang mencatat rata-rata durasi kerja di Indonesia telah mencapai 41 hingga 43 jam per minggu, melampaui standar normal 40 jam seminggu.
Kondisi tersebut kian diperparah dengan tingginya mobilitas 7,9 juta pekerja komuter yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, serta paparan informasi digital tanpa henti (always-on).
Akibatnya, kelelahan berkelanjutan (continuous overload) ini sering kali memicu burnout, penurunan imunitas, hingga brain fatigue (kelelahan otak), sebagaimana divalidasi oleh riset Kementerian Kesehatan RI yang menunjukkan dampak nyata pada penurunan kesehatan fisik dan emosional masyarakat usia produktif.
Melihat kondisi tersebut, bodrex memperkuat komitmennya untuk mendukung kesehatan masyarakat, tidak hanya melalui produk yang berkualitas dan mudah dijangkau, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Sebagai wujud komitmen tersebut, bodrex kembali menghadirkan program CSR Pasukan bodrex, yang secara konsisten telah dijalankan sejak 2006. Tahun ini, Pasukan bodrex hadir dengan mengusung semangat baru melalui gerakan nasional "Pasukan bodrex 5 Menit Jeda, Kembali Siap untuk Indonesia" yang berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2026.
Program ini sekaligus mempertegas komitmen bodrex sebagai brand 100% Indonesia dalam menghadirkan manfaat kesehatan yang nyata dan relevan bagi masyarakat.
Director Brand Consumer Marketing Health Care Division PT Tempo Scan Pacific Tbk,Dedy Angkakusuman, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan bodrex.
“Lewat gerakan nasional ini kami ingin menginspirasi kebiasaan baru bahwa mengambil jeda sejenak selama lima menit bukanlah tanda berhenti, melainkan langkah awal untuk kembali siap dengan energi yang lebih optimal demi keluarga dan Indonesia," katanya.
Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran gerakan ini, Al Ghazali, Rossa dan Chicco Jericho, Brand Ambassador bodrex yang juga mewakili generasi produktif Indonesia yang memiliki aktivitas padat, akan turut menghadiri dan berbagi pengalamannya di Experience Booth Pasukan bodrex 5 Menit Jeda, Kembali Siap untuk Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis