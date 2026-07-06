6 Serum Wajah Terbaik yang Bantu Kulit Lebih Sehat Terawat

JawaPos.com - Serum wajah terbaik dapat membantu mengatasi berbagai masalah kulit, seperti jerawat, kulit kusam, hingga tanda-tanda penuaan.

Agar hasilnya lebih optimal, pilih serum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulitmu. Cek rekomendasi serum wajah terbaik beserta kisaran harganya di artikel ini.

Rekomendasi Serum Wajah Terbaik

Setiap serum memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda. Berikut rekomendasi serum wajah terbaik yang bisa kamu pertimbangkan:

1. Avoskin Miraculous Refining Serum

Avoskin Miraculous Refining Serum menjadi salah satu pilihan skincare terbaik untuk membantu mencerahkan kulit dan menjaga kelembapannya. Kandungan AHA, BHA, dan niacinamide di dalamnya juga membantu mengangkat sel kulit mati serta mengatasi jerawat dan beruntusan.

2. ElsheSkin Smoothing Serum for Acne Skin

ElsheSkin Smoothing Serum for Acne Skin dirancang untuk kulit berjerawat. Serum ini dapat meredakan jerawat, memudarkan bekasnya, serta membuat tekstur kulit terasa lebih halus. Gunakan pada pagi atau malam hari.

Jika kamu sering membagikan rekomendasi produk skincare seperti ini, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan melalui program affiliate. Skincare affiliate adalah aktivitas mempromosikan produk skincare untuk memperoleh komisi dari pembelian yang memenuhi syarat.

3. Innisfree Green Tea Seed Serum

Innisfree Green Tea Seed Serum mengandung ekstrak teh hijau dari Jeju yang membantu menjaga kulit tetap lembap. Teksturnya ringan seperti gel sehingga mudah meresap ke dalam kulit dan cocok digunakan untuk kulit kering maupun kombinasi.

4. Estee Lauder Advanced Night Repair II

Estée Lauder Advanced Night Repair II membuat kulit terasa lebih lembap dan kenyal. Teksturnya ringan sehingga mudah meresap serta mengandung bahan yang membantu merawat tanda-tanda penuaan.

5. Everwhite Cica Soothing Serum

Everwhite Cica Soothing Serum mengandung cica dan hyaluronate yang membantu menjaga kelembapan kulit serta meredakan kemerahan akibat jerawat. Teksturnya ringan, mudah meresap, dan membuat kulit terasa lebih halus serta tampak lebih cerah.