Persaingan Kian Ketat, Shopee Campus Cup Diperpanjang!

JawaPos.com – Kompetisi antarmahasiswa dalam ajang Shopee Campus Cup memasuki fase yang semakin kompetitif. Melihat tingginya partisipasi dan aktivitas peserta dari berbagai daerah, Shopee memperpanjang periode kompetisi hingga 21 Juni 2026 agar lebih banyak mahasiswa dapat berkontribusi bagi kampus masing-masing.

Melihat tingginya animo dari mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia yang masih ingin membuktikan kreativitas serta kekompakan kampusnya, kompetisi Shopee Campus Cup diperpanjang hingga 21 Juni 2026. Tidak hanya itu, gaung kompetisi ini juga semakin meluas hingga influencer ternama seperti Andovi da Lopez dan Xaviera Putri ikut menyuarakan serta mendukung jalannya kompetisi, membuat euforia Shopee Campus Cup semakin terasa di kalangan anak muda.

Periode tambahan ini menjadi fase krusial bagi setiap kampus untuk memperkuat posisi, mengejar ketertinggalan, atau bahkan menempati peringkat teratas leaderboard. Bagi kamu yang belum bergabung atau kampus nya sudah masuk papan atas, ini saatnya turun tangan dan tidak sekadar menjadi penonton. Setiap misi yang kamu selesaikan akan menjadi kontribusi nyata yang sangat berharga untuk mendongkrak atau mempertahankan posisi kampusmu hingga menjadi juara.

Selama periode perpanjangan ini, peserta tetap dapat mengumpulkan poin melalui berbagai misi seru di aplikasi Shopee, seperti check-in harian, melakukan pesanan, hingga membagikan kode referral melalui fitur Ajak Teman, yang secara otomatis akan mendongkrak dua kategori penilaian sekaligus, yaitu peringkat individu dan peringkat kampus. Setiap misi yang diselesaikan tidak hanya memperbesar peluang personal untuk menang, tetapi juga memperkuat total poin kampus kamu di leaderboard, bahkan 3 mahasiswa dengan poin referral tertinggi berkesempatan emas untuk mendapatkan peluang kerja di Shopee.

Bagi mahasiswa yang belum bergabung, belum ada kata terlambat. Cara ikutannya pun praktis: cukup buka aplikasi Shopee, ketik “Shopee Campus Cup” di kolom pencarian, lalu masuk ke halaman program untuk mendaftar menggunakan email kampus resmi. Setelah verifikasi berhasil, kamu bisa langsung menyelesaikan berbagai misi seru dan mendongkrak posisi kampus kamu di leaderboard sekaligus memperebutkan total hadiah lebih dari 100 juta berupa Uang Tunai hingga Konser Musik Gratis dan Voucher Shopee selama 1 Bulan untuk kamu dan teman-temanmu.

Kompetisi antarmahasiswa dalam ajang Shopee Campus Cup memasuki fase yang semakin kompetitif/(Istimewa).

Dengan kompetisi yang semakin ramai diperbincangkan, Shopee Campus Cup kini bukan hanya soal mengumpulkan poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kekompakan komunitas kampus. Bagi kampus yang sudah masuk leaderboard, ini saatnya rapatkan barisan untuk mempertahankan posisi. Bagi yang masih mengejar, periode tambahan ini bisa menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Dan bagi kamu yang belum ikut, satu kontribusi kecil darimu bisa saja menjadi poin penentu yang membawa kampusmu keluar sebagai juara. Jadi, segera selesaikan misi atau daftarkan diri sebelum kompetisi berakhir pada 21 Juni 2026 mendatang!