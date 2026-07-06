Smart Shopper Wajib Tahu: Cara Belanja Kebutuhan Harian yang Lebih Untung dan Cepat Sat-Set di Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba

JawaPos.com — Di tengah tekanan biaya hidup dan kebutuhan yang terus meningkat, masyarakat kini semakin cermat dalam menentukan pilihan belanja. Tak hanya mencari harga yang lebih terjangkau, mereka juga mempertimbangkan kemudahan dan efisiensi waktu. Pola konsumsi ini melahirkan sosok smart shopper, yakni konsumen yang mengutamakan nilai terbaik dari setiap transaksi yang dilakukan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Shopee menghadirkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, layanan yang memadukan dua hal yang paling dicari pembelanja cerdas: penawaran menarik dan kecepatan. Melalui Instant Prioritas, pengguna dapat menikmati Diskon 50% untuk beragam kebutuhan harian, mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar dan olahan, hingga es krim; obat-obatan golongan bebas tanpa resep dokter; hingga berbagai perlengkapan lainnya.

Tak berhenti di harga, layanan ini juga memberi kepastian lewat jaminan 1 Jam Tiba, Gratis Kalau Telat. Pesanan dijamin sampai dalam satu jam, dan jika terlambat, pengguna berhak atas Gratis Voucher Kalau Telat. Bagi smart shopper, ini bukan sekadar kemudahan, ini efisiensi yang bisa diukur.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam berbelanja online, Shopee terus memperkuat inovasi dan layanan dalam menghadirkan pengalaman berbelanja yang semakin cepat, mudah dan relevan dengan keseharian pengguna.

"Di era serba cepat, masyarakat semakin terbiasa mengandalkan solusi digital dalam mendukung aktivitas agar terasa lebih mudah, termasuk kebutuhan harian seperti makanan segar, makanan beku serta obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, yang kerap dibutuhkan segera atau di momen tidak terduga. Sejalan dengan komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman belanja online yang aman tepercaya, kampanye Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan lebih cepat. Harapannya dengan diluncurkannya Belanja Instant 1 Jam Tiba ini menjadikan Shopee sebagai destinasi belanja online yang aman dan terpercaya," ujarnya.

Tiga Alasan Smart Shopper Memilih Belanja Instant 1 Jam Tiba

1. Hemat biaya lewat Diskon 50%

Belanja pintar berarti memaksimalkan setiap rupiah. Dengan Diskon 50% untuk kebutuhan harian, pengguna bisa memenuhi kebutuhan tanpa membengkakkan pengeluaran. Pilihan produknya pun lengkap, didukung kerja sama dengan berbagai merchant ternama seperti Klik Indomaret, Hypermart, Hero, Segari,dan masih banyak lagi di Belanja Instant.

2. Hemat waktu dengan jaminan 1 jam tiba

Bagi pembelanja cerdas, waktu adalah aset. Alih-alih keluar rumah atau mengubah jadwal, kebutuhan bisa dipesan dari genggaman dan tiba dalam satu jam. Ditambah Gratis Voucher Kalau Telat, pengguna mendapat kepastian sekaligus jaminan atas waktunya.

3. Belanja terkontrol dan terencana

Dengan katalog lengkap dan proses yang ringkas, pengguna bisa memilih persis apa yang dibutuhkan — mengurangi pembelian impulsif dan menjaga pengeluaran tetap sesuai rencana. Inilah esensi belanja cerdas: dapat yang dibutuhkan, dengan penawaran terbaik, seefisien mungkin.