Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 6 Juli 2026 | 14.51 WIB

Smart Shopper Wajib Tahu: Cara Belanja Kebutuhan Harian yang Lebih Untung dan Cepat Sat-Set di Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba

Shopee menghadirkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, layanan yang memadukan dua hal yang paling dicari pembelanja cerdas: penawaran menarik dan kecepatan/(Istimewa). - Image

Shopee menghadirkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, layanan yang memadukan dua hal yang paling dicari pembelanja cerdas: penawaran menarik dan kecepatan/(Istimewa).

JawaPos.com — Di tengah tekanan biaya hidup dan kebutuhan yang terus meningkat, masyarakat kini semakin cermat dalam menentukan pilihan belanja. Tak hanya mencari harga yang lebih terjangkau, mereka juga mempertimbangkan kemudahan dan efisiensi waktu. Pola konsumsi ini melahirkan sosok smart shopper, yakni konsumen yang mengutamakan nilai terbaik dari setiap transaksi yang dilakukan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Shopee menghadirkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, layanan yang memadukan dua hal yang paling dicari pembelanja cerdas: penawaran menarik dan kecepatan. Melalui Instant Prioritas, pengguna dapat menikmati Diskon 50% untuk beragam kebutuhan harian, mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar dan olahan, hingga es krim; obat-obatan golongan bebas tanpa resep dokter; hingga berbagai perlengkapan lainnya.

Tak berhenti di harga, layanan ini juga memberi kepastian lewat jaminan 1 Jam Tiba, Gratis Kalau Telat. Pesanan dijamin sampai dalam satu jam, dan jika terlambat, pengguna berhak atas Gratis Voucher Kalau Telat. Bagi smart shopper, ini bukan sekadar kemudahan, ini efisiensi yang bisa diukur.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam berbelanja online, Shopee terus memperkuat inovasi dan layanan dalam menghadirkan pengalaman berbelanja yang semakin cepat, mudah dan relevan dengan keseharian pengguna.

"Di era serba cepat, masyarakat semakin terbiasa mengandalkan solusi digital dalam mendukung aktivitas agar terasa lebih mudah, termasuk kebutuhan harian seperti makanan segar, makanan beku serta obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, yang kerap dibutuhkan segera atau di momen tidak terduga. Sejalan dengan komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman belanja online yang aman tepercaya, kampanye Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan lebih cepat. Harapannya dengan diluncurkannya Belanja Instant 1 Jam Tiba ini menjadikan Shopee sebagai destinasi belanja online yang aman dan terpercaya," ujarnya.

Tiga Alasan Smart Shopper Memilih Belanja Instant 1 Jam Tiba

1. Hemat biaya lewat Diskon 50% 
Belanja pintar berarti memaksimalkan setiap rupiah. Dengan Diskon 50% untuk kebutuhan harian, pengguna bisa memenuhi kebutuhan tanpa membengkakkan pengeluaran. Pilihan produknya pun lengkap, didukung kerja sama dengan berbagai merchant ternama seperti Klik Indomaret, Hypermart, Hero, Segari,dan masih banyak lagi di Belanja Instant.

2. Hemat waktu dengan jaminan 1 jam tiba
Bagi pembelanja cerdas, waktu adalah aset. Alih-alih keluar rumah atau mengubah jadwal, kebutuhan bisa dipesan dari genggaman dan tiba dalam satu jam. Ditambah Gratis Voucher Kalau Telat, pengguna mendapat kepastian sekaligus jaminan atas waktunya.

3. Belanja terkontrol dan terencana 
Dengan katalog lengkap dan proses yang ringkas, pengguna bisa memilih persis apa yang dibutuhkan — mengurangi pembelian impulsif dan menjaga pengeluaran tetap sesuai rencana. Inilah esensi belanja cerdas: dapat yang dibutuhkan, dengan penawaran terbaik, seefisien mungkin.

Langkah Cerdas Belanja Sat-Set dengan Belanja Instant 1 Jam Tiba

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Bingung Cari Cuan di Era Digital? Yuk Ubah Hobi Belanja Jadi Penghasilan Tambahan Lewat Shopee Affiliate - Image
Ekonomi

Bingung Cari Cuan di Era Digital? Yuk Ubah Hobi Belanja Jadi Penghasilan Tambahan Lewat Shopee Affiliate

Rabu, 1 April 2026 | 00.11 WIB

Intip Tren Modest Wear yang Temani berbagai Momen Pengguna bersama Shopee Big Ramadan - Image
Lifestyle

Intip Tren Modest Wear yang Temani berbagai Momen Pengguna bersama Shopee Big Ramadan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00.40 WIB

Banjir Promo Hingga Rp10 miliar, Shopee Big Ramadan Sale 3.3 Hadir Lebih Awal - Image
Ekonomi

Banjir Promo Hingga Rp10 miliar, Shopee Big Ramadan Sale 3.3 Hadir Lebih Awal

Minggu, 1 Maret 2026 | 01.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore