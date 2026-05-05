Mudah Lelah & Sesak Napas? Waspadai Gejala Aritmia

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa cepat lelah atau napas terasa pendek padahal hanya melakukan aktivitas ringan? Banyak orang menganggapnya wajar, mungkin karena kurang tidur, kurang olahraga, atau faktor usia. Namun, keluhan tersebut bisa menjadi sinyal adanya masalah jantung, salah satunya kelainan pada struktur jantung.

Kondisi ini terjadi ketika bagian fisik jantung tidak bekerja secara optimal. Menurut dr. Jeffrey D. Adipranoto, Sp.JP (K), FIHA, FESC, FSCAI di Mayapada Hospital Surabaya, gangguan pada struktur jantung dapat melibatkan berbagai bagian pada jantung.

“Kelainan struktur jantung dapat berupa katup yang bocor atau menyempit, dinding jantung menebal atau melemah, hingga ruang jantung membesar. Penurunan kemampuan pompa membuat suplai oksigen ke jaringan berkurang sehingga pasien mulai merasakan keluhan saat beraktivitas. Kondisi ini sering dianggap kelelahan biasa sehingga pemeriksaan jantung baru dilakukan setelah gejala bertambah,” jelasnya.

Pada tahap awal, tubuh masih mampu beradaptasi sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan normal. Namun, seiring waktu, beban kerja jantung meningkat dan tanda-tandanya menjadi lebih jelas, seperti mudah lelah, sesak saat aktivitas, jantung berdebar, atau pembengkakan di kaki.

“Bila tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal jantung maupun gangguan irama jantung (aritmia),” tambah dr. Jeffrey.

Karena keluhannya sering tidak khas, banyak orang tidak menyadari perlunya pemeriksaan sejak awal. Salah satu cara menilai struktur sekaligus fungsi jantung adalah melalui ekokardiografi.

“Melalui pemeriksaan ekokardiografi, dokter dapat melihat kondisi katup, ukuran ruang jantung, dan kekuatan pompa jantung secara menyeluruh, bahkan sebelum muncul gejala berat,” ujarnya.

Pemeriksaan dianjurkan terutama bagi orang dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, perokok, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, atau usia di atas 40 tahun, meski keluhan pada usia muda tetap tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, keluhan seperti sesak napas dan mudah lelah sebaiknya tidak diabaikan dan perlu dievaluasi sejak dini.