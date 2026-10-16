Hari Pertama Jadi KSAD, Jenderal Tandyo Langsung Pimpin Sertijab dan Alih Kodal 6 Korem

JawaPos.com - Tidak lama setelah serah terima jabatan (sertijab), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita langsung memimpin sertijab beberapa jabatan strategis serta memimpin alih komando dan pengendalian (kodal) 6 korem.

Kegiatan itu berlangsung di Aula A. H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, pada Jumat (16/10). Langkah itu dilakukan oleh TNI AD sebagai bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat struktur komando dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Angkatan Darat.

Dalam kesempatan itu jabatan wakil kepala staf Angkatan Darat (wakasad) diserahterimakan dari Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa kepada Letjen TNI Tri Budi Utomo. Selain itu, jabatan dankodiklat juga diserahterimakan dari Letjen TNI Muhammad Hasan kepada Letjen TNI Muhammad Fajar.

Tidak hanya itu, jabatan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) juga diserahterimakan dari Letjen TNI Muhammad Fajar kepada Letjen TNI Iwan Setiawan, serta Danpussenif dari Letjen TNI Iwan Setiawan kepada Mayjen TNI Susilo.

Sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa akan mengemban tugas sebagai wakil menteri pertanian dan mengajukan pensiun dini. Sementara Letjen TNI Tri Budi Utomo yang menjadi wakasad sebelumnya bertugas sekretaris jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Tandyo juga menerima penyerahan jabatan Asisten Intelijen (Asintel) KSAD dan Asisten Operasi (Asops) KSAD, serta memimpin sertijab sejumlah panglima kodam (pangdam). Yakni pangdam IM, pangdam IV/Diponegoro, pangdam XIII/Merdeka, pangdam V/Brawijaya, dan pangdam IX/Udayana, serta beberapa kepala Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AD.

Khusus alih kodal 6 korem, TNI AD menjadi bagian penting dalam penyesuaian struktur komando kewilayahan. Yakni Korem 033/Wira Pratama dialihkan dari Kodam I/Bukit Barisan ke Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah, Korem 074/Warastratama dari Kodam IV/Diponegoro ke Kodam XXVI/Mataram, dan Korem 161/Wira Sakti dari Kodam IX/Udayana ke Kodam XXVII/Sobe Sonbai.

Setelah itu, Korem 152/Baabullah dialihkan dari Kodam XV/Pattimura ke Kodam XXVIII/Maluku Kie Raha, Korem 173/Praja Vira Braja dari Kodam XVII/Cenderawasih ke Kodam XXIX/Mambruk, serta Korem 162/Wira Bhakti dari Kodam IX/Udayana ke Kodam XXX/Rinambora.