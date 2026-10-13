KSAU Pimpin Sertijab Hasil Rotasi Pejabat TNI AU, dari Asrena Hingga Kadispenau

JawaPos.com - Pasca rotasi sejumlah jabatan strategis di TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono memimpin serah terima jabatan (sertijab) di Markas Besar TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin (12/10).

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama Feri Yunaldi mengungkapkan, ada 11 jabatan strategis yang diserah terimakan. Termasuk diantaranya jabatan kadispenau.

”Pergantian jabatan ini diharapkan dapat mendorong pembinaan personel dan penguatan organisasi secara berkelanjutan, sehingga terwujud sumber daya manusia TNI AU yang adaptif, profesional, dan unggul,” terang Feri dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).

Feri menggantikan Marsma I Nyoman Suadnyana yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

Sementara 10 jabatan lain yang diserahterimakan terdiri atas Marsda Yostariza sebagai Asrena Kasau menggantikan Marsda Ian Fuady, serta Marsda Jorry S. Koloay sebagai Asops Kasau menggantikan Marsda Suliono.

Kemudian Marsda Djoko Hadipurwanto sebagai Aspers Kasau menggantikan Marsda Yostariza, Marsda Bambang Gunarto sebagai Aster Kasau menggantikan Marsda Palito Sitorus.

Lalu Marsma Margono G.S menjabat Kapuskesau menggantikan Marsda M. Roikhan Harowi, dan Marsma David Yohan Tamboto sebagai Kadisminpersau menggantikan Marsma Hendrayansyah.

Di luar nama-nama tersebut, masih ada Marsma Heri Kris Drihandaka sebagai Kadispsiau menggantikan Marsma (W) Theresia Soepi.

Juga jabatan Kapusbekmatau yang diserahterimakan kepada Marsma R. Mochamad Rosydi, jabatan Kadismatau yang kini diisi oleh Marsma Achmad Espandiari, serta jabatan Kalakespra dr. Saryanto yang dipercayakan kepada Kolonel Kes Djarot S.

Baca Juga:Pesawat TNI AU Isi BBM di Langit Jakarta saat Latihan Bareng AU Prancis